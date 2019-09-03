Банкротящееся "Золото Курьи" купила барнаульская дорожная компания

Находящееся на начальной стадии банкротства алтайское золотодобывающее предприятие "Золото Курьи" сменило собственника.

Согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, с 29 августа предприятием владеет ООО "АЛТ АВТО СТРОЙ" (учредители Игорь Ушаков и Роман Хавин), специализирующееся на строительстве автомобильных дорог. До этого владельцем по-прежнему являлось золоторудное предприятие "Омчак".

Напомним, долги по зарплате "Золота Курьи" перед работниками достигли 20 млн рублей, после чего из-за растущей задолженности следователи возбудили уголовное дело.

На имущество предприятия наложен арест. В базе данных судебных приставов у "Золота Курьи" более 700 исполнительных производств. Большинство из них – судебные приказы о выплате зарплаты.

Ранее стало известно, что "Золото Курьи" может сменить владельца. Однако в качестве нового хозяина называлась фирма "Прииск" из Кемеровской области.

В прошлом году у "Золота Курьи" тоже возникали проблемы с долгами по зарплате перед 313 работниками. Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры. Но тогда речь шла о сумме немногим превышающей 9,6 млн рублей.