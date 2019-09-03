ГИБДД сменит дислокацию постов для борьбы со стритрейсерами в Барнауле

Руководство Госавтоинспекции Алтайского края в ответ на сообщения СМИ об уличных гонках в Барнауле пообещало сменить дислокацию постов и маршруты патрулирования. Об этом Amic.ru проинформировали в пресс-службе ведомства.
Особое внимание планируется уделить тем излюбленным местам сбора стритрейсеров, где чаще всего на них жалуются жильцы домов. В частности речь идет о проспекте Ленина и улице Димитрова.
"Экипажам дорожно-патрульной службы поставлены задачи по контролю за соблюдением требований ПДД РФ, в том числе соответствию транспортных средств требованиям технического состояния (уровень шума) на ул. Димитрова", – сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Кроме того, руководство ведомства обещает взять на особый контроль все жалобы на стритрейсеров, которые поступят от журналистов и местных жителей.
Еще одной мерой стало предложение об ограничении скорости на улице Димитрова, которое в ближайшее время поступит в адрес городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Ранее о способах борьбы с дрифтерами на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Владислав Перцев.
Комментарии
вот это борьба)) забыли уточнить, что патрулировать днем будут, т.к. ночью сотрудникам хибэдэдэ надо в люлю
Чкалова и Социалистический не забудьте, а также пл-дь Сахарова!!!
Малахова-Власихинская, очень популярное место после 22-00
Менять дислокацию? А почему бы не увеличить количество постов? Или ленивой жопке в мягком кресле теплее?
Да такой бред, работать не хотят, весь город заставлен корытами не в положено месте, на тротуарах и газонах, ночью ездят на своих гнилых марках с глушителями китайскими. Наказывай не хочу, денег можно лопатой грести - порядок навести. Но ГИБДД Барнаула просто беспомощна.
блок бетонный на прицепе максимальной ширины с аварийкой рандомно перемещать
давно пора порядок навести. после 22 часов просто невозможно. в районе парка "Солнечный ветер" по нечетной стороне гоняют каждый день. что у них там за выхлопные трубы, шум как от реактивного самолета! люди даже по пешеходнику боятся там переходить
А как же Ленина-Чкалова у меда?
А кресельного на 575 Кресте уже наказали?
4.09.2019 07:57
неспящийжитель
люто плюсую!!! у меня окна на ленинский выходят .. это жесть, а щас снежок выпадит еще начнутся "пончики" на отсечке возле ДК Трансмаша
Мусоришки акопы будут рыть)))
Дармоеды однозначно в доле, как гонки ни одного поста в городе Я уже подозреваю - а не сами ли они гоняют....
Ленинский, Димитрова.... Да вы посмотрите что на Краснормейском и Молодежной делается. Если заняться, то план по постановке на спецстоянку мотоциклов можно выполнить за два вечера.
Заныли, завыли!))) Гоняли и будем гонять! Чо я зря силос ем и кредит за своего красавца плочу?! Его как боевого коня надо в тонусе держать и гонять периодически, иначе совсем сгниет! Кстати вчерась новый глушитель купил, дыра как банка трехлитровая. Седня прилажу и дам просра...тся!
4.09.2019 08:01
Гость
Ну как бы да:
В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, перевозившего людей в кресле, прицепленном к автомобилю Toyota Cresta, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Им оказался местный житель 1992 года рождения. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за "перевозку людей вне кабины автомобиля".
Молодому человеку грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.
Одними запретами проблему не решить. Сам по молодости любил погонять. Требуется специальный автодром где-нибудь за городом. Поверьте, когда молодежи будет где погонять и покрутиться, то это будет большая польза, т.к. водитель получает навыки управления в экстрим. обстановке, учится чувствовать свою машину и просто выплескивает свою энергию.
09:11
Правильно! И выездной пост с Михайловского сразу поставить.
4.09.2019 08:55
Маркдва сила
На трассу выезжай и хоть ..., пока не размотаешься
А если тебе звук твоего ведра нравится, ухо к выхлопной и газуй до отсечки, может мозг думать начнет, хотя судя по твоей писанине думать там нечем
4.09.2019 09:11
- гость -
Да не вопрос, аэродром в Панфилово, чем не альтернатива, даже соревнования ежегодно проводят, вот там пусть и гоняют, а то нашли педаль акселератора и думают, все, Шумахeр
4.09.2019 09:33
- гость -
Я писал об специальном автодроме, т.к. трасса не место для гонок. По поводу выхлопных и других наворотов - только на автодроме, в городе автомобиль должен отвечать всем стандартам и быть в исправном состоянии.
Павловский тракт от Теплого рынка до Европы - просто жесть
С Ленинского переедут на Павловский или другую улицу.
Конфискация этих вёдер с болтами нужна. А потом деньги от продажи в бюджет города,.
4.09.2019 08:01
Гость
На КрЕсте или на КрестЕ?