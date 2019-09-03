ГИБДД сменит дислокацию постов для борьбы со стритрейсерами в Барнауле

Руководство Госавтоинспекции Алтайского края в ответ на сообщения СМИ об уличных гонках в Барнауле пообещало сменить дислокацию постов и маршруты патрулирования. Об этом Amic.ru проинформировали в пресс-службе ведомства.

Особое внимание планируется уделить тем излюбленным местам сбора стритрейсеров, где чаще всего на них жалуются жильцы домов. В частности речь идет о проспекте Ленина и улице Димитрова.

"Экипажам дорожно-патрульной службы поставлены задачи по контролю за соблюдением требований ПДД РФ, в том числе соответствию транспортных средств требованиям технического состояния (уровень шума) на ул. Димитрова", – сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Кроме того, руководство ведомства обещает взять на особый контроль все жалобы на стритрейсеров, которые поступят от журналистов и местных жителей.

Еще одной мерой стало предложение об ограничении скорости на улице Димитрова, которое в ближайшее время поступит в адрес городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Ранее о способах борьбы с дрифтерами на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Владислав Перцев.