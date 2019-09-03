Многодетную мать осудили в Омске за пытки, изнасилование и убийство

Омский областной суд вынес приговор матери троих детей Вере Бегун и ее сообщникам в целом наборе тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает СУ СКР по Омской области.

В их числе убийство, изнасилование, пытки, похищение, принуждение к сексуальному рабству и несколько других.

Женщине назначено наказание в виде 22 лет колонии общего режима. Ее сожителю и сообщнику Станиславу Бердникову назначен аналогичный срок, только отбывать его он будет в колонии строгого режима. Туда же на 5,5 лет направят Эрика Алеева, который был одним из участников убийства.

Воспитанница детского дома при содействии младших детдомовцев, которые ее называли "мамой" совершила 14 преступлений.

Одним из эпизодов стало похищение человека и его девушки. У них вымогали три миллиона рублей. В доказательство "серьезности намерений" ее изнасиловали.

Когда же она узнала, что один из участников похищения и изнасилования сотрудничает с правоохранительным органам, Бегун вместе с двумя сообщниками вывезли его в лес. Там молодого человека сильно избили, заставили рыть себе могилу и заживо закопали.

Еще одним эпизодом из преступной деятельности осужденной стало вовлечение девушки в сексуальное рабство. Потерпевшую и угрозами заставили заниматься проституцией.