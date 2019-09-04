Пятилетняя россиянка утонула в бассейне во время отдыха в Турции

Еще одна маленькая гражданка России погибла не территории Турции, сообщает РЕН ТВ. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в первый же день отдыха в Анталье.
3 сентября мать погибшей рассказала, что на несколько минут отвлеклась на играющих в волейбол мужчин. За это время дочь пропала из виду. Ее бездыханное тело обнаружили в воде.
"Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга, — рассказывает женщина. — Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел".
Момент гибели сложно выяснить еще и потому, что на территории места отдыха не оказалось камер видеонаблюдения. Мать погибшей утверждает, что и спасателей рядом с горкой и бассейном тоже не было.
В прошлом месяце скончалась 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме.
ЧП случилось 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" (Бодрум). Руку девочки во время купания засосало в насосную трубу.
Первым на помощь пришел отец, но не смог вытащить дочь, не помогла и остановка насоса. Только когда остальные гости отеля сломали трубу, ребенка удалось вытащить.
Девочка впала в кому. Несмотря на все усилия турецких и специально прибывших из России врачей, спасти ее жизнь не удалось.
Комментарии
что на несколько минут отвлеклась на играющих в волейбол мужчин
ну это весомая отговорка
Не дежурили спасатели? А почему эта горе мамаша, прежде чем оставить дочь без присмотра у воды, не уточнила кто там дежурит или нет?
А ибо нечего отвлекаться на "играющих в волейбол мужчин" и пинять на отсутствие спасателей, яжмаме. Приехала с ребенком, так следи за ним, а не пристраивай свой орган для утехи.
Ребенка жаль конечно, из-за неродивой клуши жизнь потерять ((