Пятилетняя россиянка утонула в бассейне во время отдыха в Турции

Еще одна маленькая гражданка России погибла не территории Турции, сообщает РЕН ТВ. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в первый же день отдыха в Анталье.

3 сентября мать погибшей рассказала, что на несколько минут отвлеклась на играющих в волейбол мужчин. За это время дочь пропала из виду. Ее бездыханное тело обнаружили в воде.

"Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга, — рассказывает женщина. — Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел".

Момент гибели сложно выяснить еще и потому, что на территории места отдыха не оказалось камер видеонаблюдения. Мать погибшей утверждает, что и спасателей рядом с горкой и бассейном тоже не было.

В прошлом месяце скончалась 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме.

ЧП случилось 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" (Бодрум). Руку девочки во время купания засосало в насосную трубу.

Первым на помощь пришел отец, но не смог вытащить дочь, не помогла и остановка насоса. Только когда остальные гости отеля сломали трубу, ребенка удалось вытащить.

Девочка впала в кому. Несмотря на все усилия турецких и специально прибывших из России врачей, спасти ее жизнь не удалось.