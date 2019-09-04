Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.

Юсупов стал известным после того, как сумел предотвратить катастрофу при отказе сразу двух двигателей самолета.

Напомним, утром в четверг, 15 августа, совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний" Airbus 321. Он вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь.

ЧП произошло из-за попадания птиц в оба двигателя. Лайнер сел в кукурузном поле на брюхо. Все пассажиры и члены экипажа живы.

Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа, которые руководили эвакуацией пассажиров, наградили орденами Мужества.