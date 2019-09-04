"Даже не публичная порка". Приговор Синице за твит обжалуют в ЕСПЧ

Адвокат Денис Тихонов, представляющий интересы приговоренного к пяти годам лишения свободы за твит блогера Владислава Синицы, "содержащий призывы насилия к детям силовиков", прокомментировал вердикт суда.
"Судом проявлена беспрецедентная жестокость, – цитирует слова Тихонова журнал "Такие дела". – У председательствующего вызывали смех показания свидетелей, но она признала их достоверными".
Он утверждает, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления, но в то же время сомневается, что даже после апелляции ему вынесут оправдательный приговор.
"Это даже не публичная порка, – заявил Тихонов. – Порка – это если бы процесс был публичным, если бы мы видели порядок исследования доказательств, показания Владислава Юрьевича, поняли, что представляют его слова и какую имеют подоплеку".
В связи с этим сторона защиты приняла решение не затягивать судебный процесс, чтобы максимально быстро исчерпать средства защиты на территории РФ, где, как он уверен, приговор никто не отменит, и перевести дело в правовое поле Европейского суда по правам человека.
Напомним, Владислава Синицу задержали после того, как федеральные СМИ обратили внимание на его провокационный пост о причинах разглашения персональных данных (вплоть до домашнего адреса) силовиков, участвовавших в разгоне митингов.
После этого представитель Росгвардии Валерий Грибакин публично выразил надежду на вынесение обвинительного приговора блогеру.
"После проведенного расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными", – заявил Грибакин.
Комментарии
мало дали, сначала нужно было искалечить.
Если он действительно выложил данные о детях полицейских и предложил гнобить этих детей, то этот приговор слишком мягкий. Может врут, конечно и пост был не такой. Но если такой, то он мразь
Если пост о детях правда, то идея понятна, найдется отморозок, который поедет по этому адресу, например, изобьет ребенка, отморозка найдет папа и, в лучшем случае, искалечит, а в еще лучшем для провокатора случае, пристрелит. В чем и есть цель провокатора
Им надо раскачать общество, чтобы начали друг друга мочить
технарь, может сразу пристрелить без суда? Только вот не надо потом говорить, что у нас правовое государство.
технарь
мало дали, сначала нужно было искалечить.
А вы не хотите получить 6 лет за свой комментарий? Что-то не вижу чем вы принципиально отличаетесь от Синицы?
А какие порки? Вопрос с подобными существами нужно решать при попытке к бегству.
4.09.2019 09:11
Злобная бабка
А вы не хотите получить 6 лет за свой комментарий? Что-то не вижу чем вы принципиально отличаетесь от Синицы?
В целом вы правы, но отличие есть, Синица первый начал. В этом, кстати и была цель Синицы, вызвать ответку. Технарь поддался
На обломках великой страны построено кастово-феодальное общество. Если дети гражданского населения (быдло на языке бояр) будут страдать за участие в мирном митинге (лишение родительских прав), то дети полицаев- неприкосновенны? Справедливо-то как...
Политика двойных стандартов. Эти дети - кого надо дети, а когда маленького ребенка оставили одного в открытой квартире, причем полицейские - это нормально и скрепно. В общем, все ожидаемо.
Вот мне интересно, когда депутат бьет ребенка - получает условный срок, когда полицейский бьет женщину просто так, ему вообще ничего, а если кто-нибудь сказал что то, то ему сразу пять лет! Это называется справедливое правосудие?
4.09.2019 09:19
- гость -
Сам то понял, что сказал!
Справедливое правосудие, когда и депутат, и полицейский, и пропиндосский оппозиционер получают справедливо, в зависимости от мерзости поступка
В данном случае, если инфа про пост про детей правда, поступок мерзкий
Доводилось читать высказывания Синицы, но там нет призыва убивать детей силовиков. В очередной раз убеждаюсь в том, что наша власть выворачивает любую ситуацию в нужное ей русло!
4.09.2019 09:16
гость
А у нас судебное право теперь строится на принципах "он первый начал"? Что дальше? "Пацан ментам не стучит"?
Просто потрясающе! :sarcasm:
Есть в России такая книжица (там правда одни сказочные фантазии, но все же она есть), так вот в ней сказано, что все равны перед законом и судом.
Если ЕСПЧ за убийство детей, присудят Синице компенсацию.
И не удивлюсь.
Если в Германии 13-летние девочки якобы виноваты в том, что их насилуют 30-летние беженцы... Беженцев же страшно злить. Пусть лучше девочки будут признаны виноватыми в том, что они привлекательные девочки.
4.09.2019 09:45
- гость -
Какое страшное ЕСПЧ! Вы меня серьезно напугали...
4.09.2019 09:45
- гость -
Вон Анатолий Вишневский тоже считает, что рожать с 15 лет это нормально.
4.09.2019 09:44
Злобная бабка
Я же согласился, Технарь не прав, я обратил внимание на отличие, Технаря спровоцировали. И Технарь высказался уже в отношении преступника, а не в отношении ребенка. Чувствуете разницу. Книжица, про которую вы говорите, разницу между преступником и законопослушным гражданином делает, статья 17, в частности. И да, кто первый начал и стал преступником, то отвечать ему уже можно не так, как до того, как он начал
4.09.2019 09:44
Злобная бабка
Если человек скажет "преступников надо гнобить", это будет не хорошо, так говорить нельзя, но если человек скажет "детей надо гнобить", это будет преступление
До чирикался вообщем.
Очевидно, что перешёл красную черту, за это и огреб.
4.09.2019 09:58
гость
Я не говорю, что призывы к насилию это хорошо. Но:
В. Синица - 5 лет колонии за фразу в интернете, в которой даже нет побуждения к действию.
М.Подкопаев - 3 года колонии за распыление баллончика
Д. Беглец - 2 года колонии за то, что схватил и потянул сотрудника за руку
Открываем УК РФ:
- до 2 лет за причинение смерти по неосторожности
- до 2 лет за побои
- до 4 лет за грабеж
- до 5 лет за похищение человека
Чувствуете разницу?
4.09.2019 10:15
Злобная бабка
Конечно чувствую, я с этой разницей и не спорю. Все должно быть адекватно мерзости поступка. Я бы за перечисленные вами преступления давал в два раза больше. Синица получил адекватно мерзости, а тот, кто получает 2 года за причинение смерти по неосторожности - неадекватно, я тут и не спорю
где подписать петицию об удвоении срока синице?
4.09.2019 09:01
гость
Так Вы прочтите пост - он в открытом доступе - НИКАКИХ призывов в нем нет!!!
4.09.2019 10:50
- гость -
А вы только чужими руками? Создайте сами, и подписывайте.
6 лет за высказывание это НЕ адекватность, это акция устрашения, и все это понимают. Только чем туже завинчиваешь гайку, тем больше вероятность однажды сорвать резьбу.
А вот что творят полицаи в Ульяновске и им не то, что 5 лет - условно не накажут (!):
«Вдруг один из полицейских, который вышел из кабинета, заломил руку и отобрал телефон. Он же отобрал телефон, посмотрел, что в телефоне нет записей. Вытер телефон об одежду и снова вернул мне. Я попытался опять уйти. Но в этот момент за руку хватают дочь. Аня кричит от страха и боли. <…>. Мне закрывают руками рот и делают удушающий прием», — сказал Панфилов.
Проверив телефон девочки, полицейские их отпустили. Один из них при этом заявил, что они «могут убить» и им за это «ничего не будет», отмечает мужчина. По словам Панфилова, у него диагностировали ушибы грудной клетки и множественные синяки, у дочери — растяжение и гематомы".
4.09.2019 10:56
Злобная бабка
Это по вашему неадекватность, вы считаете призыв к гноблению детей мелкой шалостью, я, например, так не считаю. Я бы и за убийство по неосторожности 25 лет давал. Мерзкий тип должен сидеть в тюрьме, как можно дольше. Не надо считать призывы к насилию над детьми легкой шалостью, вы сами сказали, сорвет резьбу. И когда сорвет, уверяю вас, бошки свернет и призывателям и их защитникам тоже. Осторожней с призывами к насилию
Один из них при этом заявил, что они «могут убить» и им за это «ничего не будет», отмечает мужчина
Если это правда, то полицейских, который это заявил должен сесть лет на 10, но если это ложь, то на десятку должен сесть тот, кто соврал. За базар надо отвечать, с какой бы стороны базаривший не был
А кто такой Панфилов и что он делал с дочкой в полиции ? Если на митинге орали, оскорбляли власть и полицию - то это заслуженно, еще и легко отделались. Ушибы и гематомы я могу себе хоть 100 штук наставить, зафиксировать в травмпункте и ходить изображать жертву системы. Не верю таким нисколько.
4.09.2019 10:56
Злобная бабка
Вы поймите, Синица сам не пойдет на насилие против детей силовиков, ему не за это дают гранты правозащитные организации, его призывы направлены к малолетним отморозкам, учащимся не по учебникам, а по Инету. И когда они пойдут совершать насилие над детьми силовиков, в ваших же интересах, чтобы среди этих малолетних отморозков не было ваших детей
4.09.2019 11:24
гость
Да, это все прекрасно. Но почему-то когда с экрана не всю страну другие люди говорят о том, что надо убивать детей - никто их не то что не сажает, никто не чешется даже дело возбудить. Или когда на публику несутся призывы женщин бить. Например. И сколько дадут силовикам, которые на НТВ обещали "умыть кровью"?
4.09.2019 11:35
- гость -
Не знаю таких случаев, но за любые призывы к насилию, хоть на НТВ, хоть на Дожде, хоть в Инете, надо карать жестоко. И повторю, призывы к насилию против преступников, это не хорошо, так нельзя, но призывы к насилию против детей, это преступление
4.09.2019 11:47
гость
Да что вы говорите?... Вот прямо-таки не знаете? Какое удобное избирательное зрение, однако. Тут вижу, тут не вижу, тут рыбу заворачивали... И о том, что "кого надо" никто не карает, даже когда это уже не слова, тоже не знаете? Депутатов, священников, олигархов... даже местного пошиба? Не слышали никогда?
4.09.2019 11:54
- гость -
Я сказал про данные случаи, а про те, про которые слышал, я возмущен не меньше вашего. Я же сказал, призывы к насилию надо карать жестоко, с какой бы стороны они не поступали, хоть со стороны Синицы, хоть со стороны депутатов, священников и олигархов. За базар надо отвечать, тут я с вами солидарен
4.09.2019 11:35
- гость -
По-моему вы передергиваете. Не было по ТВ таких призывов. А за вранье можно и огрести, это вообще-то классифицируется как клевета ...
А насчет битья женщин - у нас равноправие, если женщина сама лезет в драку, оказывает сопротивление - значит и получит независимо от своей гендерной принадлежности.
Хочешь чтобы к тебе относились как к женщине - будь ей, а не хабалкой, которая при первом же удобном случае норовить ударить собеседника, но когда ей разбивают в ответ морду - начинает орать, как он посмел, я же женщина
Вообще всех политиков, чиновников и оппозиционеров надо посадить! Надоели
4.09.2019 12:34
- гость -
1. Стерлигов
2. «Нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога… гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину. Делать с ней не знаю что. ..."
3 "Мы хотим, чтобы вы знали следующее. За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей и ваших ***"
Но я так понимаю, что для вас "этожесовсемдругоедело".
4.09.2019 12:42
- гость -
За каждую слезу наших детей вы заплатите
А что не так? Платить не хотите?
4.09.2019 12:42
- гость -
За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей
Я осуждаю вторую часть предложения, достаточно после "заплатите" поставить точку. Дети даже преступников сами не преступники. Но заметьте, это не призыв, это предупреждение
4.09.2019 12:46
гость
Это угроза. И отвечать за слезы кровью... ну ага, симметрично. И будьте последовательны, в исходном посте призыва тоже не содержится.
В этом и есть цель Синицы, получить кровь детей, не важно чьих. Спровоцировать гражданскую войну. За это он и получает правозащитные гранты. И тот, кто хочет спровоцировать кровь, это не мелкий пакостник, это преступник, сравнимый с убийцей по неосторожности
Разницу чувствуем.Если в отношении именно защиты полицейских начать применять меры по её ослаблению многократно возрастут преступления и по убийствам,и по побоям, и по грабежам.Об уличных преступлениях лучше промолчать...
4.09.2019 12:50
- гость -
Это угроза не совершать преступление. Любая статья УК РФ это угроза преступникам. Если вы не преступник, вам ничего не грозит. Не желайте слез чужих детей и ваши будут спать спокойно
Снафф-видео (англ. Snuff film) — короткометражные фильмы, в которых показаны настоящие убийства, без использования спецэффектов.
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Безмозглая синичка в своём твитте предлагала не только убивать детей силовиков,но и снимать на видео с последующим опубликованием.
4.09.2019 12:53
гость
Не передергивайте.
еспч обязательно присудит компенсацию,защищая права этого урода.Причём в крайне сжатые сроки.В этом нет никаких сомнений
Безмозглая синичка в своём твитте предлагала не только убивать детей силовиков,но и снимать на видео с последующим опубликованием
Если это правда, то тут даже разговаривать не о чем, тогда тут не 5 лет, а вся десятка напрашивается
4.09.2019 12:56
- гость -
Подпишусь под каждым словом, санкции УК РФ это угроза преступникам не совершать преступления. Не будете совершать, санкции УК РФ вам не угрожают
4.09.2019 13:00
гость
Вы не видите разницы между законом и некоей "группой товарищей", которая "в случае чего" подменит собой закон? Определяя, за что и как наказывать?
4.09.2019 13:07
- гость -
Я вижу, что инкриминируется группой товарищей Синице и если группа товарищей не врет, а похоже в суде фигурировали сканы с твитта, то Синица большая тварь и по этому вопросу мои взгляды совпали с группой товарищей. В другом случае, когда группа товарищей будет совершать аналогичные Синице поступки, мои взгляды с ними разойдутся. Я высказываюсь по поводу конкретных случаев
4.09.2019 13:25
гость
А группа товарищей их уже совершила. Угрозы были с его стороны, угрозы были в ответ. То, что подсудимый моральный ... - никто не спорит. Только один сядет, а вторые вами поддерживаются и оправдываются А по мне, либо сидеть должны все, либо тогда уже никто.
4.09.2019 13:36
- гость -
Группа товарищей предупредила не совершать преступления, к которым призывал Синица. Предупредила в излишне эмоциональной форме, за что, я согласен, должна нести ответственность. Но под уголовную статью их эмоции не попадают, так как они были вызваны уже совершенным преступлением Синицы. Поэтому это как превышение самообороны. Но ответственность должна быть, согласен. А вот Синице - самая жестокая, потому что он провокатор
4.09.2019 13:36
- гость -
либо тогда уже никто
Ну это чушь, нельзя, чтобы за мерзкие поступки никто не нес ответственность. Ответственность должны нести все, в меру, соответствующую мерзости поступка. У Синицы он очень мерзкий, потому что провоцирует
4.09.2019 08:59
технарь
И такие, как ты, после этого еще обижаются, если вас называют быдлом...
Технарик омерзительная личность...
Сколько мерзавцев тут в коментах... Обвиняют Синицу в кровожадности, а сами ничем не лучше. В 19 веке было всего одно дело Дрейфуса, которое продемонстрировало, "кто герой, а кто подлец", как поется в песенке того паршивенького сериала для одноклеточного биокомпоста, а сейчас таких дел - десятки, если не сотни. И кто есть кто, тоже прекрасно видно.
4.09.2019 13:48
гость
1. До момента, пока его не осудили, говорить о преступлении было рано.
2. Самооборона тут притянута за уши. ИМХО, конечно. И тем более говорить про эмоции в составленном и явно продуманном "манифесте" - ну какие ж это эмоции, это осознание вседозволенности.
Тут что хуже всего - то, что кто-то считает, что может взять на себя карательные функции государства, и ему за это ничего не будет.
4.09.2019 14:13
- гость -
Так я и не спорю, что они плохо себя повели и соглашаюсь, что и их меру ответственности надо определить. Но то, что Синица повел себя мерзко, вы же тоже спорить не будете? И если правда, что он предлагал не только убивать детей, но и снимать на видео с последующим опубликованием, то он большая тварь и пять лет ему за это даже маловато
4.09.2019 14:18
гость
Про мерзко не спорю, но вы сами-то его ответ прочитайте, в сети он есть. Нет там призывов.
4.09.2019 14:26
- гость -
Сомневаюсь, что в сети тот пост, который был сканирован. Никто не будет держать в сети пост с призывом к насилию над детьми. Он уже сто раз отредактирован
4.09.2019 14:31
гость
Да тот, тот. Сканы выложены. И подробный разбор, что и как. С цитатами.
Не знаю, можно здесь ссылки давать или нет, но попробую. Кстати, там же говорится о том, что по экспертизе института криминалистики из Центра специальной техники ФСБ призыва к насилию там таки нет.
https://zona.media/article/2019/09/02/titmouse
4.09.2019 14:38
- гость
Спасибо, прошелся по ссылке, но не убедили, что это все, что фигурировало в суде. Хотя и этого уже достаточно, чтобы судить о личности Синицы. Слова "а дальше ребeнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы" выглядят прозрачным намеком и мерзостны
4.09.2019 14:51
гость
Да я в общем и не стремлюсь убеждать, и не спорю. Тем более по поводу качеств личности.
4.09.2019 14:55
- гость -
Ну да, в том что в этой ссылке, призывов вроде бы нет, но намек прозрачный. Если это все, то наверное пять лет может и много, за годик можно воспитать. Но все ли это, мы не знаем, может там есть и на пятерку
за годик можно воспитать
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Глупость полная. Тюрьма еще никого и никогда не воспитала. Тем более тюрьмой не заставишь человека мыслить "правильно". Цари революционеров тоже отправляли в ссылку, думали, что те там перевоспитаются. А в итоге получили революцию менее чем через 40 лет. Протест, если он назрел, надо не отправкой в тюрьмы протестующих искоренять, а искоренением причин, вызвавших его. Это при условии, что власть не хочет социального взрыва...
4.09.2019 15:23
- гость -
Протест, если он назрел, надо не отправкой в тюрьмы протестующих искоренять
Глупость полная, протест не надо искоренять отправкой в тюрьму, отправкой в тюрьму надо искоренять не протест, а преступления. Если вы убийц сажать не будете, у вас убийств меньше не станет. Если вы не посадите за призыв к насилию, завтра вы получите это насилие
Намек "а дальше ребeнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы" это не протест, это демонстрация мерзости личности
Гранты правозащитных организаций не выплачиваются за обычный протест, лучше посидеть в тюрьме, так больше шансов. Грантоед осознано рискует, чтобы дело было громче, чтобы подключился ЕСПЧ. А намек "а дальше ребeнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы" ЕСПЧ трактуется, как шутка, но намекающий заработал свой грант. А то, что на этот намек найдутся отморозки, которые воплотят это в жизнь и стопудово получат ответку, так организаторам этого только и надо, прольется кровь. И не важно чьих детей, силовиков или отморозков. Важно, что кровь и цель достигнута
Если вы не посадите за призыв к насилию, завтра вы получите это насилие
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Еще одна глупость. Насилие получают не от призывов к нему, а из-за неприязни к объекту насилия. Когда в школе стайка дитачек впятером избивает одного только потому, что он не такой, как все - это из-за того, что он им не нравится. А не потому, что кто-то где-то им сказал или написал, что таких детей нужно бить. Когда опасаются, что призыв в сети к насилию в отношении полицейских или их родственников может принять реальные формы, значит, предпосылки для этого есть. Тем самым суд признаёт, что не так всё безоблачно у нас во взаимоотношениях между простыми гражданами и всеми этими правоохранителями.
Всё больше убеждаюсь что либерасты,выгораживающие эту тварь думают и чувствуют задницей.Но пишут без орфографических ошибок.