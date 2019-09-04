"Даже не публичная порка". Приговор Синице за твит обжалуют в ЕСПЧ

Адвокат Денис Тихонов, представляющий интересы приговоренного к пяти годам лишения свободы за твит блогера Владислава Синицы, "содержащий призывы насилия к детям силовиков", прокомментировал вердикт суда.

"Судом проявлена беспрецедентная жестокость, – цитирует слова Тихонова журнал "Такие дела". – У председательствующего вызывали смех показания свидетелей, но она признала их достоверными".

Он утверждает, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления, но в то же время сомневается, что даже после апелляции ему вынесут оправдательный приговор.

"Это даже не публичная порка, – заявил Тихонов. – Порка – это если бы процесс был публичным, если бы мы видели порядок исследования доказательств, показания Владислава Юрьевича, поняли, что представляют его слова и какую имеют подоплеку".

В связи с этим сторона защиты приняла решение не затягивать судебный процесс, чтобы максимально быстро исчерпать средства защиты на территории РФ, где, как он уверен, приговор никто не отменит, и перевести дело в правовое поле Европейского суда по правам человека.

Напомним, Владислава Синицу задержали после того, как федеральные СМИ обратили внимание на его провокационный пост о причинах разглашения персональных данных (вплоть до домашнего адреса) силовиков, участвовавших в разгоне митингов.

После этого представитель Росгвардии Валерий Грибакин публично выразил надежду на вынесение обвинительного приговора блогеру.

"После проведенного расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными", – заявил Грибакин.