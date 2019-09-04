Скворцова: рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели

С начала этого года выросла продолжительность жизни в России у женщин и мужчин, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА "Новости".

"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 лет, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – сказала Скворцова.

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Скворцова подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний, для того чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью.

Ранее министр рассказала, как увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет. В частности нужно прививать культуру здоровой жизни в детсаду, школе, университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья – диспансеризация и профилактические осмотры.

В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году.