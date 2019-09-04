Средняя зарплата в Барнауле выросла в начале осени на 13% относительно лета

Средняя зарплата в Барнауле в начале осени выросла на 13% – такие данные показал анализ, проведенный специалистами портала по поиску работы "Зарплата.ру".
В летний период средняя зарплата в городе составила 29 017 рублей. При этом в течение лета она практически не менялась – с июня по август произошло увеличение лишь на 0,3%.
"А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 13,5% – она составляет 33 516 рублей", – отметили аналитики портала.
Самой высокооплачиваемой в летнем сезоне стала сфера "Транспорт, автобизнес" – в среднем работодатели обещали зарплату 47 083 рубля. Также в топе оказались сферы "Строительство, недвижимость" (41 920 рублей) и "ТЭК, энергетика, добыча сырья" (39 474 рубля).
Самую низкую зарплату предлагали работникам сферы услуг – 16 822 рубля. Чуть лучше были предложения для работников сфер "Образование, наука, языки" (19 319 рублей) и "Охрана, безопасность" (21 849 рублей).
"Традиционно, осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось – почти на 7%", – рассказал Иван Чирков, бренд-директор портала "Зарплата.ру".
Ранее сообщалось, что заработная плата в Алтайском крае выросла по итогам пяти месяцев почти на 9%.
Комментарии
выросла за счет повышения зарплаты депутатам и муниципальным чиновникам на 15% ?
С каких пор данные о зп берутся с сайтов с предложениями о работе?...
Бряхня
и вранье
Зарплата летом всегда увеличивается... за счёт отпускных, у меня за август зарплата увеличилась почти в три раза, получил ЗП, отпускные и материалу, за то за сентябрь 0 рублей 0 копеек получу.
Вот ей-Богу, не верю, что специалистам Зарплаты. ру не известно, насколько зарплата в объявлениях о вакансиях отличается от той, что реально предлагается соискателя. Ну вот и зачем писать всячески фейл?
У меня упала з.плата на 5000!!! У кого повышается - не знаю. Может просто в данные курортный сбор приплюсовали для отчетности в Москву?
Растет как на дрожах, перестал посещать Ашан и Ленту уж года как 2. Начинается чисто какое то выживание одеться и на кушать, ах да и налоги. Сейчас придет зима и комуналка будет поджимать сильнее. А те вакансии по моей работе еще и в зп упали.
Это ж по обещалкам нанимателей. Ха, ха, ха.
И зарплата выросла, и долевки раскупили))))
Самую низкую зарплату предлагали работникам сферы услуг – 16 822 рубля, вот и про врачей с учителями сказали.