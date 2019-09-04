Главбух алтайской школы год похищала деньги, хитро заполняя документы

Бывший главный бухгалтер школы Усть-Калманского района обвиняется в присвоении и растрате школьных денег, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В период 2017-2018 годов обвиняемая, используя свое служебное положение, вносила в бухгалтерские документы недостоверные сведения об истраченных суммах, полученных ею в подотчет", – рассказали в ведомстве.

Таким образом женщина смогла присвоить 79 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело направлено суд.

Ранее сообщалось о заведующей детсадом в Бийске, которая похитила 250 тыс. рублей, выписывая премии новому "работнику".