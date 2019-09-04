Бийчанка поверила мошеннику и оплатила из кассы установку вывески на входе в магазин

В Бийске мошенник воспользовался доверием сотрудницы магазина, позвонив ей по телефону, и уговорил отдать деньги из кассы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"На рабочий телефон поступил звонок. Мужчина представился директором и сообщил, что в магазин подойдут рабочие", – рассказали в ведомстве.

Мошенник сообщил, что в магазине будут устанавливать новые рекламные баннеры и вывеску на входе, а за это необходимо заплатить.

Мужчина попросил перевести деньги за услуги на мобильный счет подрядчика. 40-летняя женщина взяла наличность из кассы и с помощью банкомата перевела 32,5 тыс. рублей на указанный счет.

Сотрудники полиции выясняют личности мошенников. Известно, что звонок поступил с номера, зарегистрированного в Самарской области.

Полицейские в очередной раз просят быть бдительными при общении с неизвестными по телефону и не переводить деньги незнакомцам.

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