Бюджет Дня города Барнаула на протяжении нескольких лет неизменен – 1,4 млн рублей

В субботу, 7 сентября, Барнаул отмечает свое 289-летие. Бюджет Дня города составит примерно 1,4 млн рублей – как и в прошлом году, сообщается на официальном сайте Барнаула.

В гостях у главы комитета по культуре Барнаула Валерия Паршкова побывала съемочная группа программы "На первом плане. Барнаул", которая и задала несколько вопросов по предстоящему празднику.

"На протяжении, наверное, последних семи-восьми лет сумма на День города выделяется 1,4 млн. Это те средства, которые идут на техническую организацию площадок", – рассказал Паршков.

Также он объяснил, почему не будет приезжих гостей: "Все как-то ждут или обсуждают... будут или не будут московские звезды. Уверяю, не хуже наши ребята выступают".