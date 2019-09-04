Умерла народная артистка Зинаида Славина, сыгравшая в сказке "Иван да Марья"

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте "Содружества актеров Таганки".

Причина смерти не указывается. Панихида состоится в помещении театра "Содружество актеров Таганки" 6 сентября в 13:00 на Большой сцене.

Последние свои кинороли Славина исполнила в середине 1980-х и больше на экране не появлялась. Она всегда себя считала в первую очередь театральной актрисой.

Экранный дебют состоялся в 1961 году – статистка в "Високосном годе". Далее уже пошли полноценные роли в фильмах "Дорога к морю", "Происшествие, которого никто не заметил", "Сергей Лазо", "Софья Перовская", "Новенькая", "О друзьях-товарищах", "Егор Булычев и другие", "Мартин Иден", "Каждый вечер после работы", "Юность Петра", "Нос", "Иван да Марья".

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964-м окончила театральное училище имени Щукина. Еще будучи студенткой, исполнила главную женскую роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке, где позже отыграла более 1600 спектаклей. В ее фильмографии 26 картин.