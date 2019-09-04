Красу Росгвардии обматерил автохам, когда она "шла с дочей" по Екатеринбургу

Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области / Фото: instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/

Краса Росгвардии Анна Храмцова рассказала в своем Instagram о том, что на нее совершено нападение в Екатеринбурге.

"Выходила с дочей из ТЦ "Мегаполис". Продвигалась по пешеходной зоне и искала свой автомобиль, полностью сконцентрировав внимание впереди себя. Тут сзади это существо на белом "ведре". Приблизился, посигналил, протаранил, вышел из своего "ведра" и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидая угрозы", – прокомментировала видео Храмцова.

Далее, по ее словам, она посадила дочь в свой автомобиль и записала данные автохама.

"Этот козлина еще руками помахал, достал камеру в ответ и продолжал нести "бульон" в мою сторону. В общем, смотрите сами... Вглядитесь в эту рожу, можно при встрече и плюнуть туда же", – добавила победительница всероссийского конкурса "Краса Росгвардии".

"Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. "Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу", – рассказала она ранее Life.

Напомним, Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области.