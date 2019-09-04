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Красу Росгвардии обматерил автохам, когда она "шла с дочей" по Екатеринбургу

, ИА "Амител"
Анна шла по пешеходной зоне и искала свой автомобиль, когда сзади подъехал автохам

Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области / Фото: instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/

Краса Росгвардии Анна Храмцова рассказала в своем Instagram о том, что на нее совершено нападение в Екатеринбурге.

"Выходила с дочей из ТЦ "Мегаполис". Продвигалась по пешеходной зоне и искала свой автомобиль, полностью сконцентрировав внимание впереди себя. Тут сзади это существо на белом "ведре". Приблизился, посигналил, протаранил, вышел из своего "ведра" и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидая угрозы", – прокомментировала видео Храмцова.

Далее, по ее словам, она посадила дочь в свой автомобиль и записала данные автохама.

"Этот козлина еще руками помахал, достал камеру в ответ и продолжал нести "бульон" в мою сторону. В общем, смотрите сами... Вглядитесь в эту рожу, можно при встрече и плюнуть туда же", – добавила победительница всероссийского конкурса "Краса Росгвардии".

"Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. "Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу", – рассказала она ранее Life.

Напомним, Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.09.2019 13:23
BLATNOI

Анна рассказала, как "козлина еще руками помахал" и "продолжал нести "бульон" в мою сторону"
САМА ВИНОВАТА ШЛА ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

0  2
4.09.2019 13:28
- гость -

Какой слог, какие запятые... Такое ощущение, что она на одной ступени с, так сказать, своими идейными противниками. Впечатлило.

0  2
4.09.2019 13:28
- гость -

Этот козлина еще руками помахал, достал камеру в ответ и продолжал нести "бульон" в мою сторону. В общем смотрите сами... Вглядитесь в эту рожу, можно при встрече и плюнуть туда-же"

краса росгвардии во всей своей красе))

0  2
4.09.2019 13:31
BLATNOI

Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. "Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу"

0  2
4.09.2019 13:31
- гость -

Ей посигналили попросили пропустить, а она сволочь под колёса полезла.

0  2
4.09.2019 13:31
- гость -

Отличный сюжет для передачи в мире животных. Овца и баран в мире людей

0  2
4.09.2019 13:32
- гость -

Как настоящая вертухайка по фене ботает

0  2
4.09.2019 13:33
- гость -

Да сама шла и быковала.
Но писать особо ничего нельзя
вчера вот парня на пять лет закрыли из-за поста

0  2
4.09.2019 13:35
- гость -

Не допустимо так комментировать свои похождения в ТЦ где она училась в церковной приходской школе ???!!!

0  2
4.09.2019 13:41
- гость -

Дорога для лошадей и машин, тротуар для пешеходов. (с)

0  2
4.09.2019 13:41
ГОСть

Краса чтоли в форме по ТЦ гуляет?

0  2
4.09.2019 13:47
- гость -

Продвигалась по пешеходной зоне

Видимо, когда не за рулем, все пешеходное. Могла б и посторониться.

0  2
4.09.2019 13:52
- гость -

так кто ж у неё папа то, военный или полиционер

0  2
4.09.2019 13:56
- гость -

А с какого препугу парковка - пешеходная зна?

0  2
4.09.2019 13:58
BLATNOI

А ЧЕ ФОТКУ СМЕНИЛИ ТО

0  2
4.09.2019 14:00
- гость -

Да уж. Лучше бы молчала с таким слогом. А на видео видно, как она сама создаёт помеху. Надо ещё на пересдачу теории ее отправить.

0  2
4.09.2019 14:01
- гость -

Корона мозг совсем сдавила

0  2
4.09.2019 14:03
- гость -

бедный папа ОТДАЛ 21 год! И эти люди находятся на таких должностях!? Я могу предположить ее обязанность на работе, но это уже совсем как то не патриотично.

0  2
4.09.2019 14:12
- гость -

Сотрудник правоохранительной, по идее, организации призывает плевать в рожу человеку, который лично ей не понравился. Я думаю, все еще раз убедились, какую субстанцию по факту у нас представляют собой такие ведомства (как по цвету, так и по сути), особенно Росгвардия.

0  2
4.09.2019 14:13
гость

Ну там ДТП то есть, а чья вина, должно установить ГИБДД. Похоже обоюдная, должно быть два протокола

0  2
4.09.2019 14:20
Гостья

зашла на ее страницу в инсте - жопа, силиконовые титьки и губища... и комментарии к этому видео - она там вообще говорит, что стрелять таких надо.... молодец...

0  2
4.09.2019 14:21
Гость

Почему до сих пор не уволили из органов с таким лексиконом?

0  2
4.09.2019 14:26
- гость -

К огромному сожалению эти люди нас защищают, а мы "козлины" все это оплачиваем из своего кармана.

0  2
4.09.2019 14:28
гость

Тут на видео две козлины, одна коза, второй козел

0  2
4.09.2019 14:31
- гость -

Хамло эта "краса" конченое, а что еще добавить? Мне очень жаль, что я живу в этой стране - Раша. Кончилась Россия

0  2
4.09.2019 14:31
- гость -

4.09.2019 14:20
Гостья
А теперь внимание вопрос - на нее дело заведут, как на того блогера? И года два хотя бы - за призывы стрелять?

0  2
4.09.2019 14:38
гость

Я за то, что бы она ответила за базар. В мере, соответствующей опасности ее базара. Ее предположение, что козлов на дорогах возможно надо стрелять и призывы блогера к насилию над детьми, имеют, конечно разную опасность. Но отвечать за любой базар надо

0  2
4.09.2019 15:13
- гость -

ее бы к тому уголовнику с Бийска, пусть отвечает за базар по понятиям

0  2
4.09.2019 15:18
- гость -

Даже у казлихи был мозг, чтоб произнести такое в третьем лице.

0  2
4.09.2019 15:52
- гость -

Впрочем ничего нового.

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Случаев множество. И это те, что доходят до суда. Капля в море! Зачастую силовики, благодаря круговой поруке в «судебно-следственных» органах просто уходят от ответственности, отделываются выговорами, увольнениями, условками. На крайний случай, более низкими сроками.

Ну а компенсации пострадавшим наши суды назначают просто издевательские!

Дело ОП «Дальний» живет! Магнитский умирает каждый день! Басманное правосудие вечно! «Болотное дело» не закончится никогда!

0  1
4.09.2019 16:13
- гость -

Так их специально оставляют на свободе. Решайте.

0  1
4.09.2019 16:30
Жоржик

Мде, а с чего это вдруг парковка стала пешеходной зоной ?

0  1
4.09.2019 16:59
- гость -

одно хамло обидело другое. чего достойна, то и получила. Да и наследственность конечно отразилась на красе гвардейской.
так и что по факту, выгнали? руководителей её к строгой дисциплинарной ответственности привлекли?

0  1
4.09.2019 19:22
jarikzar

У нее мозг ушел в губы .

0  0
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