Красу Росгвардии обматерил автохам, когда она "шла с дочей" по Екатеринбургу

Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области / Фото: instagram.com/khramtsovaaniya_ifbb/
Краса Росгвардии Анна Храмцова рассказала в своем Instagram о том, что на нее совершено нападение в Екатеринбурге.
"Выходила с дочей из ТЦ "Мегаполис". Продвигалась по пешеходной зоне и искала свой автомобиль, полностью сконцентрировав внимание впереди себя. Тут сзади это существо на белом "ведре". Приблизился, посигналил, протаранил, вышел из своего "ведра" и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидая угрозы", – прокомментировала видео Храмцова.
Далее, по ее словам, она посадила дочь в свой автомобиль и записала данные автохама.
"Этот козлина еще руками помахал, достал камеру в ответ и продолжал нести "бульон" в мою сторону. В общем, смотрите сами... Вглядитесь в эту рожу, можно при встрече и плюнуть туда же", – добавила победительница всероссийского конкурса "Краса Росгвардии".
"Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. "Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу", – рассказала она ранее Life.
Напомним, Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области.
Комментарии
Анна рассказала, как "козлина еще руками помахал" и "продолжал нести "бульон" в мою сторону"
САМА ВИНОВАТА ШЛА ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Какой слог, какие запятые... Такое ощущение, что она на одной ступени с, так сказать, своими идейными противниками. Впечатлило.
Этот козлина еще руками помахал, достал камеру в ответ и продолжал нести "бульон" в мою сторону. В общем смотрите сами... Вглядитесь в эту рожу, можно при встрече и плюнуть туда-же"
краса росгвардии во всей своей красе))
Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. "Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу"
Ей посигналили попросили пропустить, а она сволочь под колёса полезла.
Отличный сюжет для передачи в мире животных. Овца и баран в мире людей
Как настоящая вертухайка по фене ботает
Да сама шла и быковала.
Но писать особо ничего нельзя
вчера вот парня на пять лет закрыли из-за поста
Не допустимо так комментировать свои похождения в ТЦ где она училась в церковной приходской школе ???!!!
Дорога для лошадей и машин, тротуар для пешеходов. (с)
Краса чтоли в форме по ТЦ гуляет?
Продвигалась по пешеходной зоне
Видимо, когда не за рулем, все пешеходное. Могла б и посторониться.
так кто ж у неё папа то, военный или полиционер
А с какого препугу парковка - пешеходная зна?
А ЧЕ ФОТКУ СМЕНИЛИ ТО
Да уж. Лучше бы молчала с таким слогом. А на видео видно, как она сама создаёт помеху. Надо ещё на пересдачу теории ее отправить.
Корона мозг совсем сдавила
бедный папа ОТДАЛ 21 год! И эти люди находятся на таких должностях!? Я могу предположить ее обязанность на работе, но это уже совсем как то не патриотично.
Сотрудник правоохранительной, по идее, организации призывает плевать в рожу человеку, который лично ей не понравился. Я думаю, все еще раз убедились, какую субстанцию по факту у нас представляют собой такие ведомства (как по цвету, так и по сути), особенно Росгвардия.
Ну там ДТП то есть, а чья вина, должно установить ГИБДД. Похоже обоюдная, должно быть два протокола
зашла на ее страницу в инсте - жопа, силиконовые титьки и губища... и комментарии к этому видео - она там вообще говорит, что стрелять таких надо.... молодец...
Почему до сих пор не уволили из органов с таким лексиконом?
К огромному сожалению эти люди нас защищают, а мы "козлины" все это оплачиваем из своего кармана.
Тут на видео две козлины, одна коза, второй козел
Хамло эта "краса" конченое, а что еще добавить? Мне очень жаль, что я живу в этой стране - Раша. Кончилась Россия
4.09.2019 14:20
Гостья
А теперь внимание вопрос - на нее дело заведут, как на того блогера? И года два хотя бы - за призывы стрелять?
Я за то, что бы она ответила за базар. В мере, соответствующей опасности ее базара. Ее предположение, что козлов на дорогах возможно надо стрелять и призывы блогера к насилию над детьми, имеют, конечно разную опасность. Но отвечать за любой базар надо
ее бы к тому уголовнику с Бийска, пусть отвечает за базар по понятиям
Даже у казлихи был мозг, чтоб произнести такое в третьем лице.
Впрочем ничего нового.
Откройте интернет и почитайте:
В Татарстане суд утвердил условные сроки для полицейских за пытки задержанного.
Володарский районный суд Нижегородской области признал сотрудника полиции виновным в пытках задержанного и приговорил к 3,5 годам условно, однако в связи с истечением срока давности преступления освободил от уголовной ответственности.
Кировский районный суд Петербурга дал условное наказание троим полицейским, которые под угрозой пыток заставили задержанного снять с карты и отдать им более 400 тыс. руб.
Кировский районный суд Казани вынес приговор с условными сроками четырем полицейским за пытки, приведшие к смерти задержанного.
В Забайкальском крае суд приговорил к 3,5 и 4,5 годам лишения свободы условно, оперуполномоченных, которые били 18-летнего юношу и 19-летнюю девушку, выбивая из них показания.
В Алтайском крае суд признал двух полицейских виновными в превышении должностных полномочий и пытках подозреваемого. Они получили условные сроки.
Нижегородского полицейского, ударившего задержанную, приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
Альметьевский горсуд приговорил полицейского к 5 годам условно за то, что он 21 раз применил к задержанному электрошокер, вследствие чего тот получил многочисленные телесные повреждения.
Демский районный суд Уфы вынес условный приговор в отношении трех оперуполномоченных уголовного розыска за пытки несовершеннолетнего.
Случаев множество. И это те, что доходят до суда. Капля в море! Зачастую силовики, благодаря круговой поруке в «судебно-следственных» органах просто уходят от ответственности, отделываются выговорами, увольнениями, условками. На крайний случай, более низкими сроками.
Ну а компенсации пострадавшим наши суды назначают просто издевательские!
Дело ОП «Дальний» живет! Магнитский умирает каждый день! Басманное правосудие вечно! «Болотное дело» не закончится никогда!
Так их специально оставляют на свободе. Решайте.
Мде, а с чего это вдруг парковка стала пешеходной зоной ?
одно хамло обидело другое. чего достойна, то и получила. Да и наследственность конечно отразилась на красе гвардейской.
так и что по факту, выгнали? руководителей её к строгой дисциплинарной ответственности привлекли?
У нее мозг ушел в губы .