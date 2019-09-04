Неизученное озеро, напоминающее метеоритный кратер, обнаружили ученые на Алтае

Уникальное круглое озеро в части бора на территории Каменского района Алтайского края, напоминающее метеоритный кратер, обнаружили ученые Сибирского отделения РАН и экоактивисты, сообщили в фонде "Зеленый стандарт".

Исследователи подвели итоги экспедиции в Караканский бор, которая состоялась в конце августа. Напомним, ученые и общественники уже давно выступают за создание на территории бора особо охраняемой природной территории, чтобы сохранить его для потомков и избежать уничтожения уникальной флоры.

В ходе подготовки к экспедиции на космических снимках был обнаружен уникальный объект – круглое озеро, напоминающее метеоритный кратер. По имеющимся координатам ученые смогли добраться до объекта. Возможно, озеро образовалось в результате карстового процесса, поскольку в непосредственной близости на поверхность выходят известняки.

"В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьезного изучения профильными специалистами", – сообщил доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.

Также выяснилось, что в лесу с доледниковой эпохи сохранились реликтовые виды растений, кроме того, здесь произрастают виды, включенные в Красные книги региона и России.

Ранее сообщалось, что фотография озера в Горном Алтае победила в конкурсе и украсила дом в Москве.

Караканский бор – это преимущественно сосновый лес, расположенный в основном в Ордынском, а также на части Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области и Каменского района Алтайского края. Он возник на древних террасах Оби в постледниковое время. В период их обсыхания климатические условия благоприятствовали развитию подвижных песков, своего рода песчаной пустыни, которая в виде остаточного дюнного рельефа сохранилась для нас сосновым лесом. Караканский бор – один из реликтов, который ученые называют лесным оазисом из-за исключительного биоразнообразия.