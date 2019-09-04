Почти 10 тыс. тонн запрещенных товаров не допустили на Алтай с начала 2019 года

За семь месяцев 2019 года было проверено 3913 транспортных средств, выявлено 628 фактов ввоза товаров весом 9664 тонны, сообщили в Алтайской таможне.

Большая часть продукции возвращена на территорию Казахстана, часть грузов изъята и уничтожена. Среди возвращенных товаров фрукты, овощи, запасные части к технике, хозяйственные товары, напитки, части обуви, обувь, одежда, продукты питания, товары народного потребления, рога марала, мебельная фурнитура и другие.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проверенных транспортных средств увеличилось на 32%, а выявленных нарушений – более чем в два раза.

Также с начала 2019 года выявлено более 114 тыс. единиц контрафактной продукции. При этом сумма предотвращенного ущерба составила более 396 млн рублей.

В основном в Алтайский край пытались ввезти обувь и части обуви, одежду, игрушки, автозапчасти, парфюмерию, маркированные такими товарными знаками как Adidas, Nike, L.O.L. Surprise, Gucci, Disney, Chanel, Mazda.

Ранее сообщалось, что количество контрафакта под известными брендами в Алтайском крае выросло в 14 раз.