Первую свадьбу трансгендера сыграли в московском СИЗО

Первая свадьба трансгендера в российском СИЗО состоялась в Москве, сообщила в своем аккаунте Facebook замглавы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, сотрудники ЗАГСа до последнего момента не осознавали, что становятся участниками уникального для России события – паспорт жениха был мужской, а невесты – женский. Но к жениху они отправились не в мужской следственный изолятор, а в женский.

Как сообщает РИА "Новости", о новоявленной супруге трансгендера известно, что ей 48 лет. Для нее это уже четвертый брак. Кольцо мужа ей пришлось забрать себе – в СИЗО украшения из драгоценных металлов запрещены.