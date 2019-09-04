Первую свадьбу трансгендера сыграли в московском СИЗО

Первая свадьба трансгендера в российском СИЗО состоялась в Москве, сообщила в своем аккаунте Facebook замглавы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
По ее словам, сотрудники ЗАГСа до последнего момента не осознавали, что становятся участниками уникального для России события – паспорт жениха был мужской, а невесты – женский. Но к жениху они отправились не в мужской следственный изолятор, а в женский.
Как сообщает РИА "Новости", о новоявленной супруге трансгендера известно, что ей 48 лет. Для нее это уже четвертый брак. Кольцо мужа ей пришлось забрать себе – в СИЗО украшения из драгоценных металлов запрещены.
Комментарии
Новость-НОВОСТЕЙ тьфу!!!
невеста больше на трансгендера похожа.
невеста больше....
Так у них универсализм- по графику...))
что то я не понял, в этой семье кто кого?
Зюсссь а потом прпрпрппх
4.09.2019 10:05
- гость -
что то я не понял,
Читать не умеешь, говорят же по графику, в три смены, без выходных...))
паспорт жениха был мужской
Не очень понятно, родилась девочка, как она потом получила мужской паспорт? Пришла в паспортный стол, сказала, чувствую себя мужчиной? А ходить то все равно придется к гинекологу. Как гинеколог будет принимать Назара Петровича?
ничего не понятно, а дети то будут? Если детей не будет путь валят, нафиг нам такие нужны....
Какие дети в 48 лет? Что смеяться?
Какие дети в 48 лет, тут главное секс
ну если секс то зачем им брак? в 48 лет....Не, ну Примадонне это еще понятно, а этим то зачем?