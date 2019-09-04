"Курорты и Туризм" – одна из главных выставок курортной отрасли России. Являясь обладательницей престижного знака РСВЯ (Российского Союза выставок и ярмарок), она уже на протяжении 26 лет открывает новый курортный сезон в стране, ориентируясь на внутренний и въездной туризм.

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" формирует делегацию для организованного участия в XXVI Международной туристской выставке "Курорты и Туризм. Сезон 2019-2020", которая будет проходить с 21 по 22 ноября 2019 года в ГК "Роза Хутор", МКК "Роза Холл" (г. Сочи, пос. Эстосадок, Набережная Лаванда, д. 6).

Выставка проходит в конце осени – чтобы стать стартовой площадкой для всесезонного курорта Сочи и для других курортов России, где зима – горячий сезон. Участники также представят турпродукты для весны, лета и осени.

В мероприятии участвуют ведущие предприятия индустрии гостеприимства Южного федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья, а также транспортные, страховые, сервисные компании, туроператоры и турагенты, производители и поставщики оснащения для санаторно-курортной отрасли и другие представители рынка туристских услуг.

Стабильно более 80% посетителей выставки составляют российские и зарубежные специалисты, большинство из которых – туроператоры и турагенты, заинтересованные в установлении партнерских связей и заключении торговых сделок.

Участники выставки получат уникальную возможность продемонстрировать все аспекты организации отдыха, туризма и лечения, заключить прямые договоры на сезон 2020 года.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Путевки в санатории, здравницы, пансионаты, гостиницы, отели, базы и дома отдыха.

Организация всех видов групповых и индивидуальных туров, семейного, детского и студенческого отдыха.

Выездной и внутренний туризм.

Экстремальный, спортивный, образовательный, винный, экологический туризм, этнотуризм.

Деловой туризм. MICE*.

Лечебно-диагностические центры, спортивные и детские площадки.

Центры отдыха и развлечений.

Все виды пассажирских перевозок.

Экскурсионное обслуживание.

Кейтеринговые службы.

Лингвистические услуги.

Техническое обслуживание различных мероприятий.

Услуги по организации и проведению конгрессных мероприятий.

Обслуживание корпоративных клиентов.

Рекламные и PR-агентства, центры подготовки и обучения персонала.

Страховые компании.

Агентства по организации мероприятий.

Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" берет на себя организационные вопросы и субсидирует оплату аренды выставочной площади и выставочного оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края. Регистрация на мойбизнес22.рф

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 1).

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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*МАЙС – прим. ред.