Лучшего юриста впервые выберут в Алтайском крае

С 9 сентября по 26 ноября в Алтайском крае впервые пройдет конкурс "Юрист-профессионал", сообщает пресс-служба регионального правительства. Краевые власти проведут его совместно с Юридическим институтом АлтГУ и ООО "Юридическая консалтинговая фирма "ЮРКОМП".

Участниками конкурса могут стать работающие в регионе граждане, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы не менее пяти лет. Его основная цель – повышение профессионального мастерства и поощрение специалистов высокой юридической квалификации.

"Конкурс позволит выявить специалистов, имеющих высокие достижения в юриспруденции, регулярно повышающих профессиональный уровень, умеющих нестандартно и творчески мыслить", – уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

Мероприятие пройдет в два этапа. Сначала состоится заочный отбор участников, а затем уже мероприятия, на которых потребуется личное присутствие.

В роли членов жюри выступят представители органов власти, адвокатского, научного, нотариального и судейского сообществ, а также иных организаций.

Победителя конкурса и его лауреатов удостоят дипломов губернатора Алтайского края.