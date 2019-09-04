Лучшего юриста впервые выберут в Алтайском крае

С 9 сентября по 26 ноября в Алтайском крае впервые пройдет конкурс "Юрист-профессионал", сообщает пресс-служба регионального правительства. Краевые власти проведут его совместно с Юридическим институтом АлтГУ и ООО "Юридическая консалтинговая фирма "ЮРКОМП".
Участниками конкурса могут стать работающие в регионе граждане, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы не менее пяти лет. Его основная цель – повышение профессионального мастерства и поощрение специалистов высокой юридической квалификации.
"Конкурс позволит выявить специалистов, имеющих высокие достижения в юриспруденции, регулярно повышающих профессиональный уровень, умеющих нестандартно и творчески мыслить", – уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.
Мероприятие пройдет в два этапа. Сначала состоится заочный отбор участников, а затем уже мероприятия, на которых потребуется личное присутствие.
В роли членов жюри выступят представители органов власти, адвокатского, научного, нотариального и судейского сообществ, а также иных организаций.
Победителя конкурса и его лауреатов удостоят дипломов губернатора Алтайского края.
Комментарии
Все это показуха. Причем коммерческая показуха. Кучка недоумком повыпендриваются друг перед другом и заранее определенный професси анал будет избран единогласно.
ЗЫ: юристом начал работать в возрасте 19 лет. 27 лет юридического стажа в 46 лет.
Лет 17 уже стыжусь свою профессию и скрываю при знакомствах. В этой профессии 90 % непорядочных и необразованных людей. Остальные 10 процентов люто ненавидят свою работу.
не юрист, но скреп сидит такой что любой юрист за 30 серебринников продаст все что угодно...
Такой суждение (про 30 монет), можно высказать вообще про всех людей. Не считаю, что Ваше суждение верно, но это мое субъективное мнение. Сам в этой профессии почти 15 лет и себя таковым не считаю. И про 90% тоже не согласен, может наоборот - 10% не порядочных, а 90% недолюбливают свою работу.