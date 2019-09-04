Лучшего юриста впервые выберут в Алтайском крае

С 9 сентября по 26 ноября в Алтайском крае впервые пройдет конкурс "Юрист-профессионал", сообщает пресс-служба регионального правительства. Краевые власти проведут его совместно с Юридическим институтом АлтГУ и ООО "Юридическая консалтинговая фирма "ЮРКОМП".
Участниками конкурса могут стать работающие в регионе граждане, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы не менее пяти лет. Его основная цель – повышение профессионального мастерства и поощрение специалистов высокой юридической квалификации.
"Конкурс позволит выявить специалистов, имеющих высокие достижения в юриспруденции, регулярно повышающих профессиональный уровень, умеющих нестандартно и творчески мыслить", – уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.
Мероприятие пройдет в два этапа. Сначала состоится заочный отбор участников, а затем уже мероприятия, на которых потребуется личное присутствие.
В роли членов жюри выступят представители органов власти, адвокатского, научного, нотариального и судейского сообществ, а также иных организаций.
Победителя конкурса и его лауреатов удостоят дипломов губернатора Алтайского края.
Комментарии
Все это показуха. Причем коммерческая показуха. Кучка недоумком повыпендриваются друг перед другом и заранее определенный професси анал будет избран единогласно.
ЗЫ: юристом начал работать в возрасте 19 лет. 27 лет юридического стажа в 46 лет.
Лет 17 уже стыжусь свою профессию и скрываю при знакомствах. В этой профессии 90 % непорядочных и необразованных людей. Остальные 10 процентов люто ненавидят свою работу.