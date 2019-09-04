Барнаул вошел в список городов с самым загрязненным воздухом

Барнаул включили в список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает Минприроды.
Как следует из проекта государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году" от 30 августа, 57% участников антирейтинга расположены в СФО.
В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.
В Росгидромете также отмечают, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет.
Ранее появилась информация, что Рубцовск попал в десятку наиболее грязных городов РФ по оценке аналитиков портала недвижимости Domofond.ru.
Исследователи пришли к такому выводу на основе опроса населения 200 городов России. В общей сложности оценку чистоты дали свыше 90 тысяч человек.
Комментарии
Откуда? Все заводы развалили...
ТЭЦ-2,3 угольное отопление зимой в городе
В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.
А что из этого имеется в Барнауле?
>ТЭЦ-2,3 угольное отопление зимой в городе
Это типа угольная промышленность?
А Челябинск,видимо,эталон чистого воздуха........ну-ну.......
Барнаул во всех рейтингах первый
пора бы уже привыкнуть
о! не дадим построить очередной завод на месте бывшего ашана!
Наиболее значимый загрязнитель воздуха в городах - автомобильный транспорт
Надо еще больше вырубать деревья
Зато Москвы в списке нет.
А как туда приедешь и в горле першить начинает, так это от большого количество денег и умных людей