За 23 года россияне стали в 196 раз реже болеть гриппом

С момента введения вакцинации заболеваемость гриппом в России упала почти в 200 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.
"Мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа, и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 196 раз", – привела данные статистики Попова.
Бесплатно вакцинация проводится детям с шестимесячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам вузов и ссузов, медикам, работникам транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, беременным, призывникам, некоторым хроническим больным и проживающим в домах престарелых.
Напомним, в медучреждения Алтайского края в этом году завезут 1,2 млн доз противогриппозной вакцины. Этого хватит, чтобы охватить 52% населения края.
Комментарии
Сказочные! Это теперь просто к врачу не попасть и с гриппом или орз теперь по врачям не ходят.
Ой все... Заголовок должен звучать по-другому - "за 23 года люди стали почти в 200 раз реже посещать врача".
серьёзно? Ни один вменяемый медик не поставит эту бурду ни себе, ни своим детям.
У нас на частном предприятии директору очень не нравилось, что работники зимой болеют и решил он всем добровольно-принудительно прививки поставить. Так на следующий день 10-15% сотрудников на работу не пришли, так как лежали с температурой. Потом ещё и зимой все болели как обычно.
Враньё.
Во время эпидемий всем ставят ОРВИ.
Как вирус гриппа найти? Его ж в микроскоп не увидишь. Это ж надо исследования непростые провести.
Поэтому ставим ОРВИ и не паримся.
Как вирус гриппа найти?
ПЦР-диагностикой.