За 23 года россияне стали в 196 раз реже болеть гриппом

С момента введения вакцинации заболеваемость гриппом в России упала почти в 200 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"Мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа, и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 196 раз", – привела данные статистики Попова.

Бесплатно вакцинация проводится детям с шестимесячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам вузов и ссузов, медикам, работникам транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, беременным, призывникам, некоторым хроническим больным и проживающим в домах престарелых.

Напомним, в медучреждения Алтайского края в этом году завезут 1,2 млн доз противогриппозной вакцины. Этого хватит, чтобы охватить 52% населения края.