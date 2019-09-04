Для тех, кто ездит на общественном транспорте, 2ГИС стал еще полезнее.

Теперь можно:

заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку;

быстро найти альтернативу троллейбусу, который только что уехал;

дождаться транспорта, который довезет без пересадок;

не втискиваться в переполненный салон, ведь за этой маршруткой едет следующая.

Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки: так можно увидеть, какой транспорт подъезжает и выбрать, на чем ехать.

Другой вариант – ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку.

Функция работает в режиме онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету.

В Барнауле данные получены при содействии МУП Центротранс и Горэлектротранс. Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.