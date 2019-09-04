Для тех, кто ездит на общественном транспорте, 2ГИС стал еще полезнее.
Теперь можно:
- заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку;
- быстро найти альтернативу троллейбусу, который только что уехал;
- дождаться транспорта, который довезет без пересадок;
- не втискиваться в переполненный салон, ведь за этой маршруткой едет следующая.
Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки: так можно увидеть, какой транспорт подъезжает и выбрать, на чем ехать.
Другой вариант – ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку.
Функция работает в режиме онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету.
В Барнауле данные получены при содействии МУП Центротранс и Горэлектротранс. Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой. Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте.
Комментарии
А трамваи ни транспорт?
Однако нету ничего, проверено только что.
Почему-то в Яндекс.Транспорт некоторые автобусы не отображаются, потом бах! из ниоткуда к остановке подъезжают.
Все работает!!!
Дядька обновите программу. Работало всё уже на прошлой неделе
просто дядька наверное в гугле смотрит, простим ему его старость и отпустим восвояси
Вот это прорыв! Яндекс делает это давным давно! И только тут в 2ГИС кого-то укусила муха и его ОСЕНИЛО! Но хоть бы 2Гис, хоть Яндех, хоть не к ночи помянутый Гуголь догадались сделать отслеживание пригородных и междугородних автобусов.
269,250,251,203,257 ни один из сервисов не видит и не транслирует!
Теперь ещё надо успеть занять места в ближайшем транспорте, вход по считыванию смартфона. Кто не успел занять через приложение, тот ждёт следующего. Это на случай, если человек полчаса ждёт, не может влезть, а тут шустрый прискакакал и через минуту сел в автобус. А тот так и остался.