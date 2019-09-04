Экс-защитник мадридского "Реала" подозревается в распространении детской порнографии

Бывший игрок "Шальке-04", "Боруссии" и "Реала" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает РИА "Новости".

"Мы проводим предварительное расследование в отношении 38-летнего гражданина Германии по подозрению в распространении детской порнографии, в том числе цифровых снимков", – сказал представитель прокуратуры Гамбурга.

В полицию обратилась невеста бывшего футболиста. Она показала сотрудникам 15 фотографий, которые Метцельдер отправил ей в мессенджер.

Мужчина не был арестован. Полицейские провели обыск в его доме и изъяли телефон.

Кристоф Метцельдер завершил карьеру в 2014 году. В составе сборной Германии он завоевал серебро (2002) и бронзу (2006) чемпионатов мира, а также серебро (2008) чемпионата Европы.