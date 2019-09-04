Барнаулец прошел по канату между корпусами АлтГУ. Видео

Лидер слэклайн-сообщества Барнаула Константин Глухорев прошел по стропе, натянутой между двумя корпусами АлтГУ – "М" и "Л", сообщает пресс-служба университета.

Трюк стал частью праздничной программы в честь Дня знаний и последующего посвящения в студенты.

Идею разработали директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков и руководитель вокально-инструментального направления центра Михаил Банушикин.

"Мы решили организовать проход по стропе, символизируя тем самым сложный и порою полный напряжения и опасностей путь студента от начала учебы до ее окончания", – поделился Коробков.

По его словам, это первое выступление слэклайнера на официальном мероприятии в краевой столице.