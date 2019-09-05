В гостях у радио "Эхо Москвы в Барнауле" побывал Виктор Евтушенко, предприниматель из г. Камня-на-Оби Алтайского края, директор компании "Родник", которая занимается производством напитков и продуктов питания. Он рассказал об уникальном для Западной Сибири производстве напитков горячего розлива, о возможностях для поддержки бизнеса в нашем регионе и о том, почему его продукцию не найти на полках крупных торговых сетей.

– Виктор Петрович, компании "Родник" уже более 20 лет. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и какую продукцию выпускаете?

– Действительно, наше предприятие – одно из самых старых в Камне-на-Оби. Бизнесом мы начали заниматься с середины 90-х годов, бизнес был разный, но его объединяло одно: душа лежала именно к производству, а не к торговле. Начинали мы вместе с отцом с пилорамы, затем открыли с супругой первое в Камне-на-Оби кафе-пиццерию "Старый город", далее – купили оборудование, запустили небольшой цех пивоварения и сразу же приобрели цех по розливу безалкогольных напитков: я был убежден, что чем шире ассортимент, тем больше шансов. Таким образом, с 2007 года выпуском безалкогольной продукции стало заниматься предприятие "Родник".

Сначала это был очень узкий ассортимент – газированные напитки в пластиковых "полторашках" и кегах, которые выпускались на достаточно примитивном польском оборудовании. Однако с 2010 года мы приняли решение по-настоящему изучить рынок, развить бизнес и остановились на выпуске соков, майонеза, кетчупа, повидла, джема, конфитюра: на сегодняшний день это направление как раз и стало основным.

Наш принцип – если делаешь что-то, то делай хорошо, поэтому мы очень внимательно посмотрели оборудование и поехали за ним вместе с партнером из Новосибирска в Китай. В 2012 году мы уже запустили первую очередь – майонезы, кетчупы, повидло, джемы и сгущенку, а затем, изучая рынок, увидели возможности для развития в негазированных напитках, но сразу встал вопрос, во что их разливать.

– И в чем именно заключалась проблема?

– До этого мы пытались сделать соки, но они оказывались нестойкими, и мы, как и многие предприниматели, спасались добавлением консервантов, чего нам, конечно, не хотелось. Чтобы этого избежать, была одна возможность – делать напитки горячего розлива и разливать их в стекло. Но стекло – это тяжело, дорого, и это значит, что мы раз и навсегда привязаны к поставщику. Можно, конечно, разливать и в стеклянные банки, но это уже, на мой взгляд, прошлый век. Изучая рынок, мы остановились на таком варианте: надо было найти ПЭТ-бутылку, которая выдерживает горячий розлив. И такую термостабильную бутылку мы нашли, но она требовала специального оборудования, за которым мы снова поехали в Китай. Суть такой ПЭТ-бутылки достаточно проста: специальная горловина выдерживает высокую температуру, а во время выдува происходит ее одновременное закаливание. Бутылка спокойно "держит" 85-90 градусов, поэтому нам совсем не нужно добавлять консервантов. Кроме того, она существенно дешевле стеклянной, легче для транспортировки и не бьется. А полученные нами ПЭТ-преформы (заготовки для производства бутылок, – прим. ред.) на пол-литра, литр и полтора позволяют ни от кого не зависеть.

– Можно ли сказать, что компания "Родник" в Камне-на-Оби – единственная в Западной Сибири, которая занимается горячим розливом напитков в ПЭТ-бутылки, что помогает избежать применения консервантов и делает напиток более полезным?

– Да, вы правильно сказали: мы единственные на всю Западную Сибирь. Это действительно достаточно сложно, и это наше конкурентное преимущество. Вторая компания есть в Восточной Сибири, и она выпускает в квадратных ПЭТ-бутылках напиток "Алоэ-вера".

– Смею предположить, что оборудование, для того чтобы производить именно такие напитки, совсем не дешевое... Расскажите, сколько оно стоит и как вы подходили к его покупке? Была ли какая-то помощь?

– Когда мы осуществляли первую очередь развития предприятия, мы впервые познакомились с такой структурой, как Алтайский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд МСП, – прим. ред.) и конкретно – с Фондом микрозаймов. Тогда речь шла о миллионе на один год. Оборудование мы закупили раньше – оно стоило 12 миллионов, и на его покупку мы взяли кредит в банке "ВТБ". Но для запуска нам как раз не хватало миллиона. Представители Фонда МСП посмотрели наше предприятие: они увидели, что мы не какие-то там "с поля, с ветра". А когда мы перешли ко второй очереди, то снова обратились в Фонд, я принес образцы продукции экспертам, они посмотрели и без разговоров выделили нам 3 млн рублей под 5% годовых – и это было чудо.

– Напомним, что рыночный кредит на развитие составляет минимум 13%...

– Именно так, это минимум. Когда мы просчитывали этот момент, то обратились в несколько банков и в том числе в Фонд микрозаймов. Здесь мы получили эти 3 миллиона, перегнали китайцам, и они начали делать. Уже в июле следующего года мы заканчиваем рассчитываться с Фондом микрозаймов, и у нас останется один только лизинговый кредит.

– И третья очередь намечается, я правильно понимаю?

– Намечается, но пока есть серьезная объективная проблема, которую не понаслышке знает каждый житель России: уже шестой год падают доходы населения, поэтому, естественно, человек начинает экономить на всем. На продуктах питания – в последнюю очередь, но на качественных продуктах – зачастую. Это "сжимает" рынок. А вторая, субъективная, проблема вытекает из объективной: пользуясь поддержкой правительства, мы развили таких "монстров", как сетевые магазины. Будучи конкурентами между собой, они выдвигают одинаково неприемлемые для разумного человека и очень жесткие условия. Мы пытались работать, но нас в сетях нет, потому что условия сотрудничества с ними строятся по принципу "битый небитого везет". Я не против, что сети должны диктовать нам определенные условия: что поставка "день в день", что качество должно соответствовать… Кстати, что касается качества: у нас только что закончилась проверка Роспотребнадзора, и все до единого вида продукции – снятые с конвейера, из холодильника – "отошли" по ГОСТу.

– Но, получается, в сети с этой качественной продукцией вам "зайти" не удалось?

– Да, хотя они не отказывают. Они говорят: "Да, пожалуйста. Только ты нам должен поставить продукцию с отсрочкой платежа, сделать скидку по первому щелчку… А я и так поставляю ниже нижнего предела – рентабельность 10-15%. Кроме того, если они не продадут мой продукт, я его еще должен буду забрать. К сожалению, у сетей на первом месте продажи, а не качество. Только в Камне-на-Оби, кстати, с населением 40 000 человек, в одном здании бывшей ткацкой фабрики – четыре сетевых магазина, и люди, которые в них приходят, смотрят, где дешевле. И если медианная зарплата в районе – 20 тыс. рублей, он покупатель хорошо подумает, приобрести ли ему натуральный сок горячего розлива или какой-нибудь простенький напиток, который будет в три раза дешевле.

– Вы сказали, что в Камне-на-Оби несколько сетевых магазинов. А какова там сейчас доля малого бизнеса?

– В среднем каждый год 30-40 предприятий сокращаются, как и по стране. Малый бизнес погибает, потому что никакой реальной поддержки нет. Пример с Фондом МСП, который я вам ранее назвал, – единственный настоящий. В этом году Фонд стал нас выводить на международный рынок: дважды меня возили в Армению, и я там заключил хороший договор, мы только недавно вернулись из Казахстана, на Монголию вышли сами. Реально – только это: все остальное – разговоры. Можно сколько угодно говорить "халва", а во рту сладко не станет…

– Давайте подробнее поговорим о поддержке. Вы сказали, что Фонд МСП оставил у вас хорошее впечатление. Расскажите подробнее об общении с сотрудниками Фонда и о тех возможностях, которые там есть для бизнесменов?

– Банки нам не помогают, потому что мы им неинтересны. Но есть Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, и у них есть представитель в Камне-на-Оби. Здесь очень упрощенный порядок получения кредитов, меня очень внимательно выслушали, посмотрели мой бизнес-план и даже помогли его сделать. В итоге мы заложили очень хороший цех, развили свою транспортную составляющую – с помощью лизинговой компании купили кучу "Газелей", и теперь возим продукцию по селам, райпо, маленьким частным магазинам – они, кстати, очень порядочные.

– Где еще можно купить вашу продукцию?

– Мне многие задают такой вопрос. В Камне-на-Оби у меня 70 партнеров – к примеру, наша продукция есть в небольшой местной сети "Люкс". Мы очень хорошо представлены в близлежащих селах, в Новосибирской области, в Ордынке. В Барнауле мы представлены только продукцией, которая поставляется в кафе и рестораны. Не поверите, но самые добросовестные, порядочные и берущие самую дорогостоящую и качественную томатную пасту, – это "узбечки".

– Давайте поговорим про перспективы экспорта. Какие варианты вы видите в этом направлении?

– Чем нам была полезна поездка в Армению вместе с Фондом МСП? Мы, к своему удивлению, увидели партнеров, которые готовы осуществлять предоплату и которых интересует весь ассортимент – и сгущенка, и майонез, и кетчуп. Мы увезли первую партию, скоро повезем вторую, договоры заключены – благодаря Фонду поддержки малого и среднего бизнеса: нас просто за руку вели, учили, и это было крайне полезно для нас. Сейчас ведутся переговоры с Китаем: их интересуют наши конфитюры, морсы – для них это экзотика. Фонд МСП нас сводил с китайцами, и я вижу перспективу. Мы пользуемся любой возможностью.

– Хотелось бы пожелать вам успешных поставок за границу! Напомню также, что мы много говорили про Фонд МСП, который находится в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19. Подробности можно уточнить на сайте мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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