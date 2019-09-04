Мошенники стали чаще взламывать аккаунты в соцсетях для хищения денег

Участились случаи взлома аккаунтов в соцсетях мошенниками для выманивания денег у граждан, рассказал в интервью газете "Известия" заместитель начальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

По его словам, от имени владельца странички взломщики публикуют посты с призывами о помощи и пишут сообщения его друзьям с просьбой занять денег.

"В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг", – пояснил Сычев.

По его словам, появился еще один способ с подделкой голоса одного из друзей жертвы, но такие случаи редки, так как требуют много времени и средств на подготовку.

"Хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию", – уточнил представитель ЦБ.