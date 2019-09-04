"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу. Скоро на Amic.ru

Мы разбудили историю Барнаула. Случайно (на самом деле нет) мы вернулись в прошлое, оживили легенды, реальные события и людей – тех, кто жил здесь пару веков назад, шагал по проспектам нашего города и творил его историю.

Мы заставили героев прошлого говорить, смеяться, вздыхать и даже кричать. Вы узнаете, о чем думали, чего боялись и о чем мечтали в эпоху императрицы Елизаветы, в разгар революции 1917 года и в лихие девяностые.

Скоро на Amic.ru и сайте Izi.travel. Готовьте наушники и погружайтесь в прошлое Барнаула.