Кого будут избирать в Алтайском крае на выборах 8 сентября

Почти 300 депутатов и сельских глав будет избрано в Алтайском крае в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В борьбе примут участие 775 кандидатов.

В лидерах традиционно "Единая Россия" – 302 кандидата. ЛДПР привела на выборы 170 человек, "Справедливая Россия" – 87, КПРФ – 67.

По два кандидата от "Партии Роста", "Казачьей партии" и "Партии малого бизнеса". По одному – от "Яблока", "Коммунистов России", "Родной партии". Еще 159 кандидатов являются самовыдвиженцами, то есть на выборы идут без партийного флага за спиной.

Всего в крае 8 сентября 2019 года пройдут выборы по 133 избирательным кампаниям в органы местного самоуправления. Право проголосовать имеют 207 тысяч жителей (то есть население территорий, где пройдут выборы).

Им предстоит избрать 247 депутатов и 52 главы села: по одному депутату в краевой парламент и думу Барнаула, два депутата в думу Бийска, полностью Змеиногорский районный совет депутатов, а также депутатов уровня села в Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах.