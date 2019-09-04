"Ты кто по жизни?": спор между уголовниками закончился поножовщиной в Белокурихе

Инцидент произошел в Белокурихе вечером 27 августа, сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, разгорелся конфликт. Поводом для ссоры стал спор о статусе в уголовной среде. Ранее оба мужчины отбывали наказание в местах лишения свободы.

Обвиняемый взялся за нож и нанес оппоненту несколько ударов в область шеи, от которых он скончался на месте.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. Ведется сбор доказательств по уголовному делу.