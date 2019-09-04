"Ты кто по жизни?": спор между уголовниками закончился поножовщиной в Белокурихе

Инцидент произошел в Белокурихе вечером 27 августа, сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.
Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, разгорелся конфликт. Поводом для ссоры стал спор о статусе в уголовной среде. Ранее оба мужчины отбывали наказание в местах лишения свободы.
Обвиняемый взялся за нож и нанес оппоненту несколько ударов в область шеи, от которых он скончался на месте.
В данный момент обвиняемый находится под стражей. Ведется сбор доказательств по уголовному делу.
Комментарии
вот так побухали
Ну и молодцы. Теперь нет сомнений в их статусе в уголовной среде.
Пускай друг друга мочат, народу легче, меньше содержать....
взялся за нож и нанес оппоненту несколько ударов
этот по жизни круче
Полезное получилось застолье, сразу на два уголовника на свободе стало меньше. Если на зоне он еще пару десятков раз докажет, кто он по жизни, будет вообще правильно
А что по этому поводу думает Петух с Докучаева?