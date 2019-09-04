Снимки 18-летней Аллы Пугачевой восхитили соцсети

Фото: @allapugacheva1975
Снимки юной Аллы Борисовны Пугачевой из поста фан-группы певицы в Instagram покорили пользователей Сети.
Фотографии были сделаны Юрием Бакуниным в мае 1967 года во время записи программы "Будильник".
Доброе утро , АллаМаны 🌞 давайте вспомним с чего все начиналось !! Трогательную , юную Аллу @alla_orfey с песней "Иду из кино" 1966 года ( музыка Бориса Савельева , стихи Инны Кашежева). В далеком 1966 Пугачевой было 17 лет . Фотографии для видеоряда сделаны на 4 мая 1967 года , сделаны Юрием Бакуниным в МТЦ студия "А" во время записи программы "Будильник". На фото Алле Борисовне только исполнилось 18 лет ⭐️⭐️⭐️Надеюсь друзья , вы оцените мое творчество дилетанта))) #alla_orfey #allapugacheva #аллапугачева #пугачева #пугачеваалла #женщинакотораяпоет #лето #шаболовка #подпишись #лайкни #следуйзамной #круто #супер #инста #инстатаг #инстаграм #москва #россия #стиль #мода #жара #1966 #1967 #ссср #фото #видио #филиппкиркоров
Под песню "Иду из кино", исполненную молодой певицей в 1966 году, из снимков был сделан ролик, который вызвал настоящий ажиотаж в рядах поклонников Пугачевой. В хрупкой и нежной девушке не сразу признали знаменитую артистку.
Комментарии
Снимки любой 18-летней девочки приятны
Практически любой
это лишний раз доказывает, что она обманула с яйцеклетками для Максика