Прививки от гриппа барнаульцам делают на улице

С 4 до 11 сентября у барнаульцев есть возможность бесплатно сделать прививку от гриппа, не приходя в поликлинику. Возле Дворца спорта заработал мобильный медицинский комплекс. Он будет открыт каждый день с 10:00 до 17:00.

Чтобы сделать прививку, с собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Прививку не делают людям с повышенной температурой, с непереносимостью куриного белка, а также тем, кто переболел простудой менее двух недель назад. Для прививки используют вакцину, которая рассчитана на борьбу с гриппом типов А и B.

7 сентября, в День города, в Барнауле будут работать два дополнительных комплекса: на набережной Оби и по адресу ул. Г. Исакова, 213. В этот же день прививку можно будет сделать в Бийске, 10, 11 и 12 сентября – в Новоалтайске.

Всего в Алтайском крае планируют привить 1,2 млн человек. Это почти половина жителей региона. Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Крайздрава Жанна Вахлова рассказала, что вакцинация дает свои результаты. По ее словам, если пять лет назад в крае прививали 20% населения, то сейчас этот показатель равен 45%. И количество заболевших гриппом с годами снижается.