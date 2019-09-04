Жительница Барнаула отсудила 200 тысяч рублей у управляющей компании

Управляющая компания не обеспечила своевременную уборку наледи, что привело к травмированию местной жительницы, сообщает прокуратура Алтайского края.
Женщина отправилась за покупками и, возвращаясь, упала в метре от дверей дома. В результате падения она получила перелом. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью пострадавшей был нанесен тяжкий вред.
Суд взыскал с управляющей компании 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На лечение было затрачено более 38 тысяч рублей.
Ранее в похожей ситуации оказалась пенсионерка из Барнаула, которая так же получила травму, поскользнувшись у дома. Женщине удалось получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Комментарии
Падение с последующим переломом -200 000 рублей.
Падение без перелома-10 000 рублей.