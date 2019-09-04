Барнаульский спортсмен Нифонтов представит Путину свой проект лиги дзюдо

Известный спортсмен российского уровня, президент федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов расскажет президенту Владимиру Путину о своем проекте по созданию лиги дзюдо, штаб которой будет создан в Барнауле.

Пообщаться с главой государства спортсмен намерен во Владивостоке, где с 4 по 6 сентября состоится международный Восточный экономический форум. Кроме деловой программы, здесь пройдет международный турнир среди юношей и девушек до 18 лет имени создателя дзюдо Дзигоро Кано.

Иван Нифонтов посетит турнир как член тренерского штаба российской сборной.

"Лига предполагает соревнования по дзюдо среди клубов из регионов России, которые мы хотим сделать как региональными, окружными, так и федеральными и международными. Это позволит молодым спортсменам получить больше турнирной практики на высоком уровне и добиваться больших успехов", – рассказал Нифонтов.

Он отметил, что проект уже видела и одобрила известная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина.