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В Барнауле начали перекрывать движение из-за репетиций Дня города

, ИА "Амител"
7 сентября изменятся маршруты целого ряда автобусов
Фото: actual.today

Фото: actual.today

В Барнауле в связи с репетициями торжественных мероприятий в честь Дня города перекроют движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Так, по площади Сахарова (пр. Социалистический между улицами Молодежная и Мерзликина) движение транспорта будет запрещено с 16:00 до 19:00 на протяжении трех дней – 4, 5 и 6 сентября. В сам же День города – 7 сентября – проезд будет закрыт с 8:00 до 22:30.

В этот день перекроют еще несколько участков:

– проспект Ленина между площадью Октября и улицей Никитина – с 9:00 до 19:30;

– нечетная сторона проспекта Ленина между улицами Димитрова и Молодежная – с 9:00 до 21:00;

– четная сторона проспекта Ленина между улицами Чеглецова и Петра Сухова – с 19:00 до 23:00;

– перекресток улиц Георгия Исакова и Островского – с 14:00 до 22:30.

Из-за указанных ограничений изменятся схемы движения общественного транспорта. По каким маршрутам автобусы будут объезжать закрытые участки 7 сентября, смотрите на иллюстрациях.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.09.2019 15:53
- гость -

Концерты песнохорки для бабушек и мам проведут и весь праздник

0  1
4.09.2019 16:02
- гость -

М-да. Город самый грязный в России, давайте будем плясать! В три пресеста в два прихлопа! Ну А ЧО нам??

0  1
4.09.2019 16:29
- гость -

ой, на выхах дно города(((

0  1
4.09.2019 16:31
- гость -

В юбилейные года ещё куда ни шло. А каждый год зачем столько денег на ветер?
Вроде не самый богатый регион. ...

0  1
4.09.2019 17:24
Гость

Когда этот дибилизм кончится, 10 человек репетируют, сотни объезжают. Сделали себе "Арбат" идите и там устраивайте праздники, ну или фонтана на ленинском, отстаньте уже от социалистического проспекта. И так по центру не протолкнуться.

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