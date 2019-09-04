В Барнауле начали перекрывать движение из-за репетиций Дня города

В Барнауле в связи с репетициями торжественных мероприятий в честь Дня города перекроют движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Так, по площади Сахарова (пр. Социалистический между улицами Молодежная и Мерзликина) движение транспорта будет запрещено с 16:00 до 19:00 на протяжении трех дней – 4, 5 и 6 сентября. В сам же День города – 7 сентября – проезд будет закрыт с 8:00 до 22:30.

В этот день перекроют еще несколько участков:

– проспект Ленина между площадью Октября и улицей Никитина – с 9:00 до 19:30;

– нечетная сторона проспекта Ленина между улицами Димитрова и Молодежная – с 9:00 до 21:00;

– четная сторона проспекта Ленина между улицами Чеглецова и Петра Сухова – с 19:00 до 23:00;

– перекресток улиц Георгия Исакова и Островского – с 14:00 до 22:30.

Из-за указанных ограничений изменятся схемы движения общественного транспорта. По каким маршрутам автобусы будут объезжать закрытые участки 7 сентября, смотрите на иллюстрациях.