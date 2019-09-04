Двое подростков совершили "кражу года", стащив строительную тачку

Набор приемов и уловок, а также смекалку и упорство продемонстрировали двое друзей при похищении строительной тачки, сообщают "Вести".
Событие произошло в Белореченске (Краснодарский край) еще 28 июля, но видео появилась лишь в начале сентября. Кадры демонстрируют двух детей, на пути которых оказались забор и запертые ворота. Удалось ли задержать злоумышленников, остается неизвестным.
Комментарии
Поржал
Поржал от души
Смешно, но однако ворье растет.
Во время просмотра в голове звучала музыка из шоу Бенни Хила
Всё начинается с малого....
Смешно, но однако ворье растет.
А может будущий президент или премьер...
Рюкзак-то там оставили))
16:39, из этих пацанов хороших воров точно не получится.