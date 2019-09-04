Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России

Министр экономического развития России Максим Орешкин обозначил условия, необходимые для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС.
"Главным условием изменения в трудовом законодательстве в первую очередь, на первом этапе, является достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране", – пояснил министр.
Орешкин отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на повышении доходов населения и решать задачи постепенно. Говорить о переходе на сокращенную рабочую неделю еще рано.
Комментарии
Ма-ла-дец! Браво, Орешкин! Садись - ''пять'', сразу за четверть, Берите пример, подготовился к учебному году, в книжку заглянул. Следущее задание, посложнее: за счет чего в этом мире повышается производительность труда
Поэтому на четырехдневную неделю перейдет не вся страна, а те у кого доходы высокие и производительность труда высокая, т.е. депутаты и все, для кого законы пишутся. А население пока еще не достаточно зарабатывает и работает плохо.
Скоро и до отпусков бессрочных как в 90-е дойдем.
Анекдот в тему :
В проекте правительства перехода на четырёхдневку концепция поменялась. Рабочих дней решили оставить пять, а зарплату платить, как за четыре.
Даже деды из Политбюро и не помышляли о таком.