Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России

Министр экономического развития России Максим Орешкин обозначил условия, необходимые для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС.

"Главным условием изменения в трудовом законодательстве в первую очередь, на первом этапе, является достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране", – пояснил министр.

Орешкин отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на повышении доходов населения и решать задачи постепенно. Говорить о переходе на сокращенную рабочую неделю еще рано.