Путешествие всей семьей в Париж в качестве бонуса за покупку новой квартиры? Инвестиционно-строительная компания "Союз" доказывает – это возможно!
Купив квартиру в одном из жилых комплексов ИСК "Союз", жительница Барнаула Ольга Отхман стала участницей розыгрыша путешествия в парижский "Диснейленд" для всей семьи, и так получилось, что программа более чем из 600 купонов выбрала именно ее.
"Мы очень счастливы, что выиграли, – поделилась эмоциями победительница. – Думаю, что дети будут очень счастливы. Никто из знакомых в "Диснейленде" не был, так что мы будем первыми".
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было сделать несколько простых шагов: приехать в офис продаж ИСК "Союз" и выбрать квартиру в одном из двух жилых комплексов компании – в перспективных "Временах года" либо в оптимальном по соотношению "цена-качество" ЖК "Адмирал".
Победа в конкурсе стала для Ольги приятной неожиданностью: когда ей позвонили из офиса строительной компании и сообщили радостную новость, она сначала не поверила. Что удивительно, в "Диснейленде" давно мечтала побывать ее младшая дочь.
Проводимый ИСК "Союз" конкурс – далеко не последний: следите за новостями компании и участвуйте. Шанс на победу и исполнение мечты есть у каждого!
Инвестиционно-строительная компания "Союз"
г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис №101
Телефон: (3852) 58-10-58
Электронная почта: isk.soyuz@mail.ru
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Комментарии
" оплатила строительная компания "Союз".
Ну-ну. или другие покупатели квартир...
диснейленд... как будто вернулся в начало 90-х
очереди в Мак-Доналдс, сникерсы, Дисней-ленд, Лотто миллион
Господи...
Какие вы тут сирые и убогие, нет стоя порадоваться за людей, что кроме радости от покупки жилья, у них ещё и съездить куда-то получится, вы опять воете. И так в каждой ветке - ничтожества
лохотрон все это
нет, мы рады за победителей. но ради развития внутреннего туризма могли бы отправить победителей по Золотому кольцу, или на Красную поляну. все же к квартире Франция не имеет никакого отношения, не вижу логики именно в этом призе
например, будь это комплекс Марс, можно было отправить победителей на экскурсию в Звездный городок