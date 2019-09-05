Путешествие всей семьей в Париж в качестве бонуса за покупку новой квартиры? Инвестиционно-строительная компания "Союз" доказывает – это возможно!

Купив квартиру в одном из жилых комплексов ИСК "Союз", жительница Барнаула Ольга Отхман стала участницей розыгрыша путешествия в парижский "Диснейленд" для всей семьи, и так получилось, что программа более чем из 600 купонов выбрала именно ее.

"Мы очень счастливы, что выиграли, – поделилась эмоциями победительница. – Думаю, что дети будут очень счастливы. Никто из знакомых в "Диснейленде" не был, так что мы будем первыми".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было сделать несколько простых шагов: приехать в офис продаж ИСК "Союз" и выбрать квартиру в одном из двух жилых комплексов компании – в перспективных "Временах года" либо в оптимальном по соотношению "цена-качество" ЖК "Адмирал".

Победа в конкурсе стала для Ольги приятной неожиданностью: когда ей позвонили из офиса строительной компании и сообщили радостную новость, она сначала не поверила. Что удивительно, в "Диснейленде" давно мечтала побывать ее младшая дочь.

Проводимый ИСК "Союз" конкурс – далеко не последний: следите за новостями компании и участвуйте. Шанс на победу и исполнение мечты есть у каждого!

Инвестиционно-строительная компания "Союз"

г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис №101

Телефон: (3852) 58-10-58

Электронная почта: isk.soyuz@mail.ru

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