Реактивный самолет спустят с постамента в Барнауле

Памятник "Реактивный учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос", расположенный в Барнауле на пересечении улиц Взлетной и Шумакова, начали реставрировать, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Для выполнения работ самолет снимут с постамента. Пока он будет находиться на земле, его будут круглосуточно охранять.

Ранее радость по поводу начала работ на своей странице в социальной сети выразил известный барнаульский журналист Олег Купчинский.

"Когда арестовали вице-мэра и ушел в отставку глава города, я грешным делом подумал, что реактивный учебно-боевой самолет Л-39, который и писем не напишет, и вряд ли позвонит, так и будет стоять в этом году неприкаянным, как немощный дед без родни и опеки, и "улетит" без ремонта в год своего 20-летия, – написал он. – Ошибся, и этому рад. Думаю, самолетик на Взлетной заслужил второе рождение".

Напомним, что самолет установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках. Два года назад скульптура была покрашена силами предпринимателей, входящих в состав Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района.

В 2018 году эксперты обследовали конструкцию и выяснили, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта и укрепления. Необходимые работы были проведены в полном объеме.

В текущем же году самолет включен в районный план благоустройства. В соответствии с муниципальным контрактом будет демонтирована старая металлическая обшивка авиапамятника, которую сменит новая цветная, укреплен постамент.

В сквере возле памятника в 2020 году появится газон, будут установлены вазоны с цветами, подходы выложат плиткой, поставят скамейки и урны.