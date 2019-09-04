За полгода билеты на самолеты подорожали на 7%

Цены на авиабилеты за полгода выросли на 7%, констатировала начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова. Об этом сообщает "Интерфакс".

По ее словам, каким станет рост цен по итогам 2019 года, зависит в первую очередь от стоимости авиационного керосина, так как на него приходится существенная часть расходов авиакомпаний.

Ранее директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров спрогнозировал, что из-за растущих убытков авиаперевозчиков перелеты могут подорожать на 9-10%.

В ФАС такой прогноз назвали "шантажом пассажиров" и пообещали проверить действия АЭВТ на наличие сговора.