Житель Ульяновска утверждает, что полицейские избили его на глазах у дочери

32-летний Артем Панфилов рассказал, что пришел в полицию, чтобы написать заявление о краже стройматериалов, сообщает портал 73online.

"Мы пришли в полицию с дочкой. Жена была на работе, и пока дети не в школе, мы днем с Аней вместе. Я и представить не мог, что в отделении полиции будет небезопасно ребенку. Супруга сообщила, что у нас на даче пропал сруб и строительный материл. Мы собирались строить дом. Я шел в МВД, чтобы написать заявление о краже. Сначала сообщил о случившемся в дежурную часть. Мне сказали, что сейчас за мной спустятся. Пришел мужчина в форме. Как его зовут, не знаю, он не представлялся. Номерной значок я тоже не запомнил. Он попросил подняться за ним на четвертый этаж", – рассказал Панфилов.

Мужчина утверждает, что сотрудник полиции не поверил ему и предположил, что никакой кражи не было. Полицейский, по словам Артема, вывел дочь из кабинета, и несколько раз ударил его.

"Сотрудник полиции нанес мне три удара в грудь с левой стороны и два удара по голове. Трудно сказать, что я в этот момент испытал. Наверное, больше испугался за дочь, которая осталась за дверью одна. Я бросился к ней, схватил ее за руку и мы направились к выходу. Мне хотелось быстрее ее увести из этого места", – рассказал мужчина порталу Idel.Реалии.

Панфилов взял дочь и попытался уйти, но полицейский увидел в его кармане телефон и предположил, что Артем снимал все происходящее. После проверки телефона мужчина снова попытался уйти вместе с ребенком, но, по его словам, сотрудник схватил за руку его дочь и снова применил физическую силу.

Мужчина написал заявление в Следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза была проведена через два дня после происшествия и ее результатов на руках у пострадавшего нет. Артем предполагает, что дело замнут. В региональном УМВД по данному факту назначена проверка.

Ульяновские СМИ не считают историю однозначной. 73online.ru, со ссылкой на источник, приводит информацию о том, что Артем Панфилов не раз встречался с сотрудниками отдела полиции в Железнодорожном районе Ульяновска. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Каждый раз его задерживали полицейские именно этого отдела.

Портал, которому Артем дал интервью, отмечает, что инцидент произошел в полицейском участке, который ранее уже был замечен в скандалах. В 2017 году в СМИ появилась история Никиты Жаркова. Молодой человек попал в отдел полиции после того, как полез разнимать драку, один из участников которой получил ножевое ранение. Через некоторое время Никиту нашли мертвым. По официальной версии он свел счеты с жизнью, но отец погибшего уверен, что сына убили полицейские, пытавшиеся повесить преступление на него.