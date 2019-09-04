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Жительница алтайского села ушла в лес за грибами, а вернулась с сотрудниками МЧС

, ИА "Амител"
Поиски пропавшей осложнялись темным временем суток и тем, что женщина не взяла мобильный телефон
Утром 4 сентября женщина была найдена, ее здоровью ничего не угрожает / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 4 сентября женщина была найдена, ее здоровью ничего не угрожает / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жительница села Троицкое вчера, 3 сентября, отправилась в лес за грибами и к назначенному времени не вернулась, с наступлением темноты на номер "112" позвонила обеспокоенная мать пропавшей, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В районе 22:00 вечера на поиски 58-летней женщины отправились пожарные, сотрудники полиции, Росгвардии, а также местные районные и сельские чиновники. Всего в поисковой операции были задействованы около 40 человек и семь единиц техники, в том числе кинолог с собакой.

Поиски осложнялись темным временем суток, все задействованные в них, выстроившись шеренгой, с фонариками начали прочесывать лес. Кроме того, женщина не взяла с собой сотовый телефон, что могло бы облегчить поиски.

"Личный состав части около семи километров проехал до села Тюмень, куда нередко выходили блуждающие грибники. Тем временем сотрудники полиции включали на автомобилях сирены и мигалки в надежде, что женщина заметит сигналы и ей будет легче сориентироваться. Но и это не сработало. Было принято решение до утра приостановить поиски", – сообщил начальник 31-й пожарно-спасательной части Евгений Циммерман.

Ранним утром поиски возобновились. Утром 4 сентября женщина была найдена, ее здоровью ничего не угрожает. Домой ее привезли сотрудники МЧС.

В прошлом году сообщалось о найденном теле женщины, пропавшей вместе с мужем в Алтайском крае. Пара поехала в лес за грибами в окрестности правого берега реки Оби и протоки Повалихинская в районе села Кислуха.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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