Сейчас, пожалуй, каждый россиянин, понимающий толк в курортном отдыхе, знает, что бонусы зачастую выгоднее, чем скидки. Можно и сэкономить, и получить больше услуг одновременно. К тому же не секрет, что отдыхать осенью дешевле, чем летом. А еще в бархатный сезон на курортах происходит снижение потока туристов. Это значит, что отдыхать становится комфортнее, ведь каждый гость получит еще больше внимания и заботы персонала отелей.

Бывают уникальные предложения, когда отель и бонусы дарит, и цены снижает.

Посчитаем выгоду в рублях на примере бизнес-отеля "Россия" на курорте Белокуриха. Весь сентябрь 2019 года отель дарит своим гостям безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом и тренажерного зала и снижает цены на 10%.

Предположим, семья с ребенком от 4 до 12 лет решила отдохнуть на курорте в сентябре:

Цена стандартного номера для них без скидки составляет 6200 рублей в сутки. В сентябре они смогут отдохнуть уже за 5580 рублей в сутки. Экономия на проживании – 620 рублей в сутки. И это с завтраками в ресторане!

Посещение бассейна и термального комплекса по абонементу (безлимитное дневное посещение) составляет 5250 рублей за троих. Сейчас гости отеля могут каждый день посещать бассейн и купаться неограниченное количество времени совершенно бесплатно!

Тренажерный зал – занятие стоит 200 рублей. Если тренироваться всей семьей – это уже 600 рублей в день. Но весь сентябрь и эта услуга – в подарок.

Итого: выгода для семьи составит 6470 рублей в сутки.

Если ехать отдыхать в одиночку с размещением в одноместном номере, тоже получается довольно привлекательно:

– размещение одного гостя – 3240 руб., вместо 3600 руб. в сутки;

– посещение бассейна бесплатно, вместо 1750 рублей;

– экономия на оплате тренажерного зала 200 рублей в день.

Выгода составит 2310 рублей за один день отдыха.

Заманчиво, согласитесь?

Бизнес-отель "Россия"

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 22

Телефон: 8-800-250-3780

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