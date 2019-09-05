Понятие эмоционального интеллекта появилось тогда, когда стало очевидно, что ум человека не гарантирует успеха в жизни. Ученые занялись поиском ответа: что помогает людям преуспевать? Оказалось, что ключ к успеху кроется в эмоциональном интеллекте.
Эмоционально интеллектуальные люди легко распознают эмоции, намерения и желания других людей, а также свои собственные. Это позволяет им успешно намечать и корректировать курс движения в любой ситуации и добиваться желаемых результатов.
Эмоциональная компетентность (EQ) – это комплексный навык, включающий в себя коммуникативные способности, эмпатию, самоконтроль и самосознание. Благодаря этим качествам люди более эффективно принимают решения, ориентируются в кризисных ситуациях, управляют подчиненными и находят общий язык с коллегами, что и способствует их продвижению по карьерной лестнице.
В Центре "Мой бизнес" для стремящихся к успеху будет проведен уникальный тренинг.
ДЛЯ КОГО МАСТЕР-КЛАСС:
- для действующих социальных предпринимателей;
- для предпринимателей, планирующих открыть социально ориентированное направление в уже существующем бизнесе;
- для физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области социального предпринимательства.
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
- Понятие "эмоциональный интеллект" (EQ). Как и за счет чего эмоциональный интеллект влияет на достижение успеха в жизни и в работе, способы его тестирования.
- Виды эмоций, для чего они нужны человеку. О чем именно говорят эмоции и в чем их ресурсная сила. Эмоции, положительно и отрицательно влияющие на эффективность деятельности.
- Как работать с эмоциями: подавлять или управлять? Последствия подавления эмоций. Инструменты преобразования эмоций в ресурс для достижения целей.
- Как не попасть под влияние эмоций других людей. Как вести диалог с человеком, охваченным эмоциями.
- Как управлять эмоциональным фоном своей команды.
Программа поможет участникам измерить собственный уровень эмоционального интеллекта, повысить личную эффективность, как лидеров, за счет развития эмоционального интеллекта; даст четкий алгоритм работы с собственными эмоциями и эмоциями других людей (сотрудников, партнеров по бизнесу, клиентов и т.д.).
СПИКЕР:
Ольга Ларина – бизнес-тренер, эксперт по обучению и развитию, практический психолог в сфере бизнеса, коуч, партнер ЦИСС.
Миссия – помогать людям и компаниям раскрывать свой потенциал и быть катализатором их достижений.
Приоритетная целевая аудитория – люди и компании, которые стремятся к большему, к развитию и сильным результатам.
Опыт:
– высшее образование (АлтГУ), аспирантура, дополнительное образование в области психологического консультирования, Международный Эриксоновский Университет Коучинга (г. Ванкувер, Канада);
– более 15 лет работы в бизнесе (личный опыт продаж и управления);
– более пяти лет опыт построения систем обучения в компаниях;
– 10 лет работы в качестве бизнес-тренера и коуча;
– преподаватель губернаторской и президентской программы подготовки управленческих кадров;
– автор статей в журнале "Менеджмент сегодня" (г. Москва);
– готовит к публикации книгу о построении эффективной системы обучения.
Дата и время проведения мастер-класса – 11 сентября 2019 года с 9:30 до 17:30.
Место проведения – Центр "Мой бизнес", г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, учебный класс.
Принять участие в мастер-классе можно по предварительной заявке на портале мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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