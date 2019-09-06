Барнаул начала ХХ века в цвете. Как нейросеть раскрашивает черно-белые снимки

Фото: retro.moi-barnaul.ru
Несколько лет назад специалистами Калифорнийского университета был разработан онлайн-сервис для раскрашивания черно-белых фотографий. Для обработки снимков используются алгоритмы машинного обучения: нейросеть на тестовых данных научилась "предсказывать" наиболее подходящий цвет для того или иного элемента. Сам процесс происходит автоматически и занимает всего несколько минут.
Amic.ru с помощью этого сервиса решил "оживить" фотографии Барнаула, сделанные в начале ХХ века.
Комментарии
"специалистами Калифорнийского университета был разработан онлайн-сервис"
Не патриотично! Где наш скрепный наносервис?!
Асфальт? Не, не видели...
А вообще зелени многовато, даже пароход по траве плывет.
Чета как-то не очень работает сервис этот ваш калифорнийский. Намазюкал как попало.
Мазня. Зеленая грязь, нейросеть не знает что такое слякоть ))
а почему песок зеленого цвета?
6.09.2019 08:23
- гость -
Это не песок а глина. Не могла предположить нейросеть что улицы российских городов представляли из себя грязное болото.
да нетогявает, однако...