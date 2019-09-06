Барнаул начала ХХ века в цвете. Как нейросеть раскрашивает черно-белые снимки

Фото: retro.moi-barnaul.ru

Несколько лет назад специалистами Калифорнийского университета был разработан онлайн-сервис для раскрашивания черно-белых фотографий. Для обработки снимков используются алгоритмы машинного обучения: нейросеть на тестовых данных научилась "предсказывать" наиболее подходящий цвет для того или иного элемента. Сам процесс происходит автоматически и занимает всего несколько минут.

Amic.ru с помощью этого сервиса решил "оживить" фотографии Барнаула, сделанные в начале ХХ века.