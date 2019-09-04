Ученые выяснили, сколько газировки нужно выпить, чтобы заболеть раком

Французские ученые выяснили, что употребление одного стакана газировки в день увеличивает шанс возникновения рака на 18%, сообщает "Российская газета" со ссылкой на CNN.

"Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может привести к воспалению кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения", – отметила доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

В ходе исследование выяснилось, что употребление двух и более стаканов газировки в сутки приводит к увеличению риска смерти от различных заболеваний: рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.

Любителям сладких напитков посоветовали пить воду с кусочками фруктов.