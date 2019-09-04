S7 Airlines собрала деньги на миллион деревьев и возвращается к своему бренду

S7 Airlines успешно завершает инициативу "Мы – Сибирь" и возвращается к актуальному бренду, всего за один месяц собрав деньги для посадки миллиона деревьев в регионах Сибири с целью восполнения утраченного в пожарах лесного массива, сообщили в PR-департаменте группы компаний S7.

1 августа S7 Airlines временно вернулась к историческому названию "Авиакомпания "Сибирь" и начала отчислять деньги на посадку деревьев с каждого проданного авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

Также помочь сохранить природу Сибири можно было перечислив на посадку деревьев денежные средства или мили.

Необходимые деньги были собраны за месяц, отметили в авиакомпании. Уже 13 сентября S7 Airlines совместно с межрегиональной экологической организацией "ЭКА" проведет первую посадку на площади 5 га.

Миллион деревьев будет высажен в течение двух лет на доступных для посадки территориях в Сибирском регионе.

Несмотря на возвращение к привычному бренду, ярким символом инициативы останется один из лайнеров Airbus A320. Он продолжит полеты в уникальной ливрее: с исторической надписью "Сибирь" на фюзеляже и контуром елочки на хвосте.